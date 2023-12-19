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На слухи о премиях работникам Минтранспорта в размере 10-ти окладов ответил министр

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Марат Карабаев
Марат Карабаев. Фото: primeminister.kz

Министр транспорта Марат Карабаев сегодня на брифинге в правительстве прокомментировал информацию о том, что сотрудникам ведомства собираются выплатить большие премии, передает корреспондент NUR.KZ.

Как заявили журналисты, появилась информация о том, что Министерство транспорта якобы выделяет своим сотрудникам премии в размере 10 окладов на Новый год.

"Информацию не подтверждаю. Премии – это вопросы руководителя аппарата. Я думаю, с профильными сотрудниками вместе отработает", – подчеркнул глава ведомства.

Также он добавил, что новогодний корпоратив для сотрудников министерства не планируется.

После этого представители СМИ поинтересовались, а будет ли лично ему выписана премия премьер-министром по итогам года.

"Я откуда знаю, что будет делать премьер-министр?" – ответил на это Марат Карабаев.

Еще сегодня глава Минтранспорта рассказывал о том, в какие крупные мировые города планируется запустить авиарейсы из Казахстана.

"В ближайшие 2024-2025 годы будут запущены рейсы в города Мумбаи, Токио, Сингапур, Шанхай и Нью-Йорк", – сообщил Марат Карабаев.

Кроме того, на заседании кабмина он заявил, что три казахстанских аэропорта могут передать в доверительное управление глобальным инвесторам.

Также напомним, в августе сообщалось, что в Казахстане изменился порядок премирования сотрудников нацкомпаний.

Добавим, что Министрество транспорта было воссоздано в Казахстане в начале сентября этого года по указу Касым-Жомарта Токаева после разделения МИИР на два отдельных ведомства.

2 сентября Марат Карабаев был назначен министром транспорта Республики Казахстан. Ранее он же являлся главой МИИР РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2051538-na-sluhi-o-premiyah-rabotnikam-mintransporta-v-razmere-10-ti-okladov-otvetil-ministr/

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