На слухи о премиях работникам Минтранспорта в размере 10-ти окладов ответил министр

Министр транспорта Марат Карабаев сегодня на брифинге в правительстве прокомментировал информацию о том, что сотрудникам ведомства собираются выплатить большие премии, передает корреспондент NUR.KZ.

Как заявили журналисты, появилась информация о том, что Министерство транспорта якобы выделяет своим сотрудникам премии в размере 10 окладов на Новый год.

"Информацию не подтверждаю. Премии – это вопросы руководителя аппарата. Я думаю, с профильными сотрудниками вместе отработает", – подчеркнул глава ведомства.

Также он добавил, что новогодний корпоратив для сотрудников министерства не планируется.

После этого представители СМИ поинтересовались, а будет ли лично ему выписана премия премьер-министром по итогам года.

"Я откуда знаю, что будет делать премьер-министр?" – ответил на это Марат Карабаев.

Еще сегодня глава Минтранспорта рассказывал о том, в какие крупные мировые города планируется запустить авиарейсы из Казахстана.

"В ближайшие 2024-2025 годы будут запущены рейсы в города Мумбаи, Токио, Сингапур, Шанхай и Нью-Йорк", – сообщил Марат Карабаев.

Кроме того, на заседании кабмина он заявил, что три казахстанских аэропорта могут передать в доверительное управление глобальным инвесторам.

Также напомним, в августе сообщалось, что в Казахстане изменился порядок премирования сотрудников нацкомпаний.

Добавим, что Министрество транспорта было воссоздано в Казахстане в начале сентября этого года по указу Касым-Жомарта Токаева после разделения МИИР на два отдельных ведомства.

2 сентября Марат Карабаев был назначен министром транспорта Республики Казахстан. Ранее он же являлся главой МИИР РК.