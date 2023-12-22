Почти 500 большегрузов и легковушек скопилось на границе Казахстана с Кыргызстаном

На кыргызско-казахстанском участке госграницы скопилось 468 легковых и грузовых авто, передает NUR.KZ со ссылкой на Пограничную службу ГКНБ КР.

Как сообщает Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана в Telegram-канале, перед пунктом пропуска "Ак-Тилек - Автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке госграницы зафиксировано скопление 468 легковых и грузовых авто.

"Скопление транспорта связывают с резким увеличением грузопотока из Кыргызстана в Казахстан и другие страны в связи с временным улучшением погодных условий в Жамбылской области Казахстана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пункты пропуска через кыргызско-казахстанскую границу функционируют в штатном режиме.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда несколько сотен фур стоят в очереди на границе двух стран. Крайний раз почти такое же количество грузовых и легковых авто скопилось на границе в конце ноября этого года. Скопление грузовиков в пункте пропуска в пограничной службе ГКНБ Кыргызстана назвали сезонным явлением и связали с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления из Кыргызстана.

Аналогичная ситуация на границе была и в августе этого года, когда в погранслужбе ГКНБ Кыргызстана сообщали о скоплении фур на границе с Казахстаном. Подчеркивалось, что в очереди на выезд из Кыргызстана стояло около 430 машин. В ГКНБ отмечали, что никаких ограничений на границе не вводилось.

Ситуацию со скоплением грузовиков на границе двух стран также прокомментировали в КНБ РК. В ведомстве сообщали, что ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются.

Также сообщалось, что пробка со стороны Кыргызстана растянулась почти на 5 километров. Водители жаловались, что в сутки через границу пускали по две-три машины.

До этого, в конце июля, на казахстанско-кыргызской границе тоже зафиксировали скопление грузовых машин. Тогда из строя вышла одна из систем на четырех КПП.

В октябре власти Кыргызстана заявляли о скоплении сотен фур на границе с Казахстаном. Они также связывали это с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления.