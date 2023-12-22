Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Почти 500 большегрузов и легковушек скопилось на границе Казахстана с Кыргызстаном

Опубликовано:

Колонна грузовиков на границе
Грузовики. Иллюстративное фото: Laurie Noble / Getty Images

На кыргызско-казахстанском участке госграницы скопилось 468 легковых и грузовых авто, передает NUR.KZ со ссылкой на Пограничную службу ГКНБ КР.

Как сообщает Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана в Telegram-канале, перед пунктом пропуска "Ак-Тилек - Автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке госграницы зафиксировано скопление 468 легковых и грузовых авто.

"Скопление транспорта связывают с резким увеличением грузопотока из Кыргызстана в Казахстан и другие страны в связи с временным улучшением погодных условий в Жамбылской области Казахстана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пункты пропуска через кыргызско-казахстанскую границу функционируют в штатном режиме.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда несколько сотен фур стоят в очереди на границе двух стран. Крайний раз почти такое же количество грузовых и легковых авто скопилось на границе в конце ноября этого года. Скопление грузовиков в пункте пропуска в пограничной службе ГКНБ Кыргызстана назвали сезонным явлением и связали с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления из Кыргызстана.

Аналогичная ситуация на границе была и в августе этого года, когда в погранслужбе ГКНБ Кыргызстана сообщали о скоплении фур на границе с Казахстаном. Подчеркивалось, что в очереди на выезд из Кыргызстана стояло около 430 машин. В ГКНБ отмечали, что никаких ограничений на границе не вводилось.

Ситуацию со скоплением грузовиков на границе двух стран также прокомментировали в КНБ РК. В ведомстве сообщали, что ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются.

Также сообщалось, что пробка со стороны Кыргызстана растянулась почти на 5 километров. Водители жаловались, что в сутки через границу пускали по две-три машины.

До этого, в конце июля, на казахстанско-кыргызской границе тоже зафиксировали скопление грузовых машин. Тогда из строя вышла одна из систем на четырех КПП.

В октябре власти Кыргызстана заявляли о скоплении сотен фур на границе с Казахстаном. Они также связывали это с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052238-pochti-500-bolshegruzov-i-legkovushek-skopilos-na-granitse-kazahstana-s-kyrgyzstanom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.