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Фуры застряли на границе Казахстана и Кыргызстана

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Колонна грузовиков на границе
Грузовики. Иллюстративное фото: Laurie Noble / Getty Images

На казахстанско-кыргызской границе зафиксировали скопление грузовых машин. По предварительным данным, вчера вечером из строя вышла одна из систем на четырех КПП, передает издание 24.kg.

По данным Погранслужбы ГКНБ КР, 22:50 27 июля на КПП "Ак-Тилек-автодорожный", "Чон-Капка-автодорожный", "Чалдыбар-автодорожный", "Ак-Жол-автодорожный" по неизвестным причинам произошел сбой в работе автоматизированной информационной системы АИС "Сводный пост" Государственной налоговой службы Кыргызстана.

Отмечается, что эта система используется для учета товаров, ввозимых на территорию республики из стран-членов ЕАЭС.

"В связи со сбоем в работе АИС зафиксировано скопление грузовых транспортных средств на территории Казахстана на въезд в Кыргызстан", – говорится в сообщении.

Как пишет издание, с водителями и грузоперевозчиками проводится разъяснительная работа.

Напомним, несколько дней назад директор Департамента контроля КГД Елдос Саудабаев отвечал на жалобы водителей фур на пробки на границе с Кыргызстаном и Узбекистаном.

На тот момент, по его словам, скопление машин носило межсезонный характер.

"Как на узбекской стороне, так и на казахстанской это скопление имеет характер двух-трех дней. Это бывает из-за погодных условий: когда машины ждут благоприятных погодных условий и в один момент выезжают. Но буквально день-два, и эта очередь "раскидывается".

При этом хотел бы отметить, что это нормальное явление на границе – определенная очередь. Сегодня все посты работают в штатном режиме", – говорил он тогда.

Кроме того, в середине июня скопления машин на казахстанских границах объясняли в КНБ.

Сообщалось, что основными причинами очередей являлись:

  • частичная реконструкция пунктов пропуска на указанных направлениях;
  • сезонное увеличение въездного грузопотока в период транспортировки плодоовощной продукции;
  • наращивание транзитного потенциала транспортными организациями;
  • традиционное повышение пассажиропотока в туристический сезон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030412-fury-zastryali-na-granitse-kazahstana-i-kyrgyzstana/

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