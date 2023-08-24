Растянулась на 5 км: очевидцы рассказали о пробке на казахстанско-кыргызской границе

Пробка на границе. Кадр из видео: КТК

Сотни человек и машин застряли в пробке со стороны Кыргызстана - они не могут въехать в Казахстан. Людям приходится сутками стоять в очередях на жаре, передает сайт телеканала КТК.

По информации корреспондентов, накануне на границе насчитывалось более 600 грузовых и легковых машин.

Подчеркивается, что даже на небольшом пункте пропуска "Айша-биби/Чон-Капка" наступил коллапс, хотя здесь обычно надолго не задерживаются.

Пробка со стороны Кыргызстана, по данным телеканала, растянулась почти на 5 км. Водители жалуются: говорят, что в сутки пускают по две-три машины. Среди тех, кто намерен пересечь границу, есть старики, дети и беременные женщины. У многих заканчиваются деньги и топливо.

Также корреспонденты отмечают жаркую погоду - в тени температура достигает 35 градусов. Кому-то потребовалась даже помощь медиков.

"Третьи сутки стою здесь. Две-три машины в сутки всего пропускают. Здесь много транзитников, кто дальше через Казахстан едет. Я, например, пустой, а кто-то с продуктами. Они пропадают, люди жарятся. Это просто невозможно уже, люди страдают", - рассказал о ситуации на границе водитель Нурбек Алимкулов.

Очереди на границе кыргызстанцы связывают с водным коллапсом, однако власти РК и КР призывают не верить домыслам - страны не имеют претензий друг к другу.

Ситуацию прокомментировали и в КНБ РК, там уверяют, что это обычная сезонная загруженность.

"Реализуется комплекс мер по противодействию противоправной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу. Каких-либо ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются.

Показатели пропуска автотранспортных средств находятся в пределах ежесуточных значений, характерных для данного сезона", - заявили по данному поводу в ведомстве.

Источник: КТК.

Напомним, несколько дней назад в погранслужбе ГКНБ Кыргызстана сообщали о скоплении фур на границе с Казахстаном. Подчеркивалось, что в очереди на выезд из КР стояло около 430 машин.

В ГКНБ отмечали, что никаких ограничений на границе не вводилось.

Позже в КНБ РК прокомментировали ситуацию со скоплением грузовиков на границе двух стран. В ведомстве также сообщили, что ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033716-rastyanulas-na-5-km-ochevidtsy-rasskazali-o-probke-na-kazahstansko-kyrgyzskoy-granitse/