Более 400 грузовиков скопились на границе Казахстана и Кыргызстана

Власти Кыргызстана заявили о скоплении сотен фур на границе с Казахстаном – они стоят в очереди для прохождения пограничного контроля, передает NUR.KZ.

Перед КПП "Ак-Тилек – автодорожный" находятся 410 грузовых автомашин (данные на 12:00 понедельника, 23 октября). Все они находятся в очереди на выезд из Кыргызстана, пишет 24.kg со ссылкой на управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Отмечается, что за последние сутки через пункт пропуска "Ак-Тилек – автодорожный" из Кыргызстана в Казахстан выехали 297 фур, не считая легковых автомобилей и грузовиков с продукцией Кантского цементного завода.

Тем не менее, несмотря на принимаемые меры по повышению пропускной способности, на КПП зафиксировано скопление грузового транспорта.

Власти Кыргызстана связывают это с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления – сезонное явление.

"Со стороны пограничных служб Кыргызстана и Казахстана ограничений для грузовых транспортных средств нет. Все пункты пропуска через кыргызско-казахскую государственную границу работают штатно", – заявили в ГКНБ.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментариями в погранслужбу КНБ Казахстана.

Там сообщили, что пропуск осуществляется в установленном порядке. Со стороны Казахстана скоплений нет – только со стороны Кыргызстана.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда несколько сотен фур стоят в очереди на границе двух государств.

В августе этого года в погранслужбе ГКНБ Кыргызстана сообщали о скоплении фур на границе с Казахстаном. Подчеркивалось, что в очереди на выезд из Кыргызстана стояло около 430 машин.

В ГКНБ отмечали, что никаких ограничений на границе не вводилось.

Ситуацию со скоплением грузовиков на границе двух стран также прокомментировали в КНБ РК. В ведомстве сообщали, что ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются.

Также сообщалось, что пробка со стороны Кыргызстана растянулась почти на 5 километров. Водители жаловались, что в сутки через границу пускали по две-три машины.

До этого, в конце июля, на казахстанско-кыргызской границе тоже зафиксировали скопление грузовых машин. Тогда из строя вышла одна из систем на четырех КПП.

Отметим, на днях Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана сообщил об увольнении полусотни сотрудников таможенной службы за связи с ликвидированным вором в законе Камчи Кольбаевым.

В начале октября в Кыргызстане при задержании был убит криминальный авторитет Камчи Кольбаев. Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия. Сообщалось, что Кольбаева подозревали в создании транснациональной преступной организации в Казахстане, однако уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.

По данным пресс-центра ГКНБ Кыргызстана, в ходе мероприятий по выявлению близких связей вора в законе Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева) были установлены отдельные должностные лица в таможенной службе, которые нарушили внутриведомственные приказы.