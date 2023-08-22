Более 400 фур стоят в пробке на границе Кыргызстана и Казахстана (видео)

Грузовики. Иллюстративное фото: Laurie Noble / Getty Images

На границе Кыргызстана и Казахстана перед контрольно-пропускным пунктом "Ак-Тилек – автодорожный" наблюдается пробка из около 430 фур. Ситуацию прокомментировали в погранслужбе ГКНБ Кыргызстана.

Как сообщает 24.kg со ссылкой на пограничную службу ГКНБ страны, в Чуйской области на КПП "Ак-Тилек – автодорожный" на 12:00 вторника в очереди на выезд из Кыргызстана стояло около 430 машин. За вчерашние сутки из Казахстана в Кыргызстан заехали 274 авто.

"Пограничная служба ГКНБ ограничений не вводила, и пункт пропуска работает в повседневном режиме", – говорится в публикации.

Sputnik Кыргызстан пишет, что вчера, 21 августа, из Кыргызстана в Казахстан заехали только три машины.

"Пограничные представители Кыргызстана по Чуйскому участку прорабатывают вопрос проведения встречи с казахстанскими представителями по причинам медленного пропуска автотранспортных средств. Так, с 9:00 до 18:00 казахстанская сторона пропустила всего три автомашины", – рассказали агентству в погранслужбе.

Также в Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана отреагировали на сообщения СМИ, что казахстанские пограничники не пропускают большегрузные автомобили якобы из-за того, что кыргызская сторона не подает воду в соседнюю страну, передает агентство.

Глава Научно-исследовательского института ирригации при Минсельхозе Улан Чортомбаев заявил, что Кыргызстан не подает воду, поскольку ее нет в водохранилищах.

"С весны мы непрерывно подавали воду из Кировского и Орто-Токойского водохранилищ. Даже если у нас не оставалось воды, мы полностью выполнили обязательства Воды нет. Что мы можем дать, если ее нет? Не думайте, что мы намеренно не даем воду, имея ее. Сейчас все можно увидеть через спутник", – отметил он.

Напомним, в конце июля на казахстанско-кыргызской границе зафиксировали скопление грузовых машин. По предварительным данным, из строя вышла одна из систем на четырех КПП.

Между тем недавно ряд районов Жамбылской области столкнулся с дефицитом поливной воды. Фактически из-за ее недопоставки из Кировского водохранилища (Кыргызстан) под угрозой оказались около 4 тыс. га лука и сахарной свеклы.

Кроме того, из-за нехватки воды несколько сельских округов были отключены от полива. При этом вице-министр экологии Галидулла Азидуллин подчеркнул, что с каждым годом нехватка воды ощущается все сильнее.

Тогда в МСХ Кыргызстана объяснили, что вододеление с Казахстаном осуществляется в соответствии с графиками водозаборов, каждый год разрабатываемыми до начала вегетационного периода.

Однако в этом году эти графики были согласованы и утверждены только в июне с учетом сложившейся ситуации с низкой водностью источников.

Позже глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров заявил, что их страна хочет экспортировать воду в Китай, а также страны Европы и Азии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033477-bolee-400-fur-stoyat-v-probke-na-granitse-kyrgyzstana-i-kazahstana-video/