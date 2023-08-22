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Ситуацию на границе Кыргызстана и Казахстана прокомментировали в КНБ

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Грузовики
Грузовики. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ситуацию со скоплением фур на границе Кыргызстана и Казахстана, которая наблюдается уже несколько дней, прокомментировала пресс-служба КНБ в официальном Telegram-канале.

"Пограничной службой КНБ реализуется комплекс мер по противодействию противоправной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу", – сообщили в ведомстве.

В КНБ отметили, что каких-либо ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются.

"Показатели пропуска автотранспортных средств находятся в пределах ежесуточных значений, характерных для данного сезона, в том числе на казахстанско-кыргызском участке границы", – добавили в ведомстве.

Напомним, кыргызские СМИ сообщили, что более 400 фур стоят в пробке на границе Кыргызстана и Казахстана. Но в пограничной службе ГКНБ заявили, что ограничений на данном участке не вводили, и пункт пропуска работает в повседневном режиме.

Позже глава Минфина Ерулан Жамаубаев высказался о скоплении грузовиков на границе с Кыргызстаном.

"Там нет таможни, это внутренняя граница ЕАЭС. Насколько я знаю, была операция по задержанию наркотических средств, поэтому сейчас идет тщательная проверка со стороны, скорее всего, пограничной службы и КНБ", – заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033519-situatsiyu-s-probkoy-na-granitse-kyrgyzstana-i-kazahstana-prokommentirovali-v-knb/

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