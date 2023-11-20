Около 500 фур застряли на границе Кыргызстана и Казахстана

На границе Кыргызстана и Казахстана зафиксировано скопление транспортных средств. Сегодня там стоит около 500 грузовиков, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как сообщили агентству в пограничной службе ГКНБ, по данным на 11:00 сегодняшнего дня в очереди для прохождения пограничного контроля перед КПП "Ак-Тилек – автодорожный" находится 500 грузовых авто.

При этом, по информации агентства, за минувшие сутки из Кыргызстана в Казахстан выехали 280 машин.

В ведомстве пояснили, что скопление грузовиков в пункте пропуска является сезонным и связано с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления из Кыргызстана.

"При этом грузовые транспортные средства с животными и скоропортящейся продукцией пересекают пункт пропуска вне очереди", – сообщили в пограничной службе ГКНБ.

Отмечается, что со стороны пограничных служб двух государств ограничений для грузовых транспортных средств не имеется.

"Все пункты пропуска через кыргызско-казахстанскую государственную границу функционируют в штатном режиме", – добавили в ведомстве.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментариями в погранслужбу КНБ Казахстана.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда несколько сотен фур стоят в очереди на границе двух стран.

В августе этого года в погранслужбе ГКНБ Кыргызстана сообщали о скоплении фур на границе с Казахстаном. Подчеркивалось, что в очереди на выезд из Кыргызстана стояло около 430 машин. В ГКНБ отмечали, что никаких ограничений на границе не вводилось.

Ситуацию со скоплением грузовиков на границе двух стран также прокомментировали в КНБ РК. В ведомстве сообщали, что ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются.

Также сообщалось, что пробка со стороны Кыргызстана растянулась почти на 5 километров. Водители жаловались, что в сутки через границу пускали по две-три машины.

До этого, в конце июля, на казахстанско-кыргызской границе тоже зафиксировали скопление грузовых машин. Тогда из строя вышла одна из систем на четырех КПП.

В прошлом месяце власти Кыргызстана заявляли о скоплении сотен фур на границе с Казахстаном. Они также связывали это с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления.