"Вся в долгах уже": очередной скандал разразился на рынке "Алтын Орда" (видео)

Рынок "Алтын Орда". Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На рынке "Алтын Орда" в Алматы разгорелся очередной скандал - продавцы канцелярских товаров заявили, что их разместили там, где совершенно нет проходимости, передает телеканал "Алматы".

В преддверии нового учебного года школьные принадлежности стали причиной для настоящего скандала на рынке "Алтын Орда".

Как передает телеканал, администрация рынка предлагает продавцам переместиться на цокольный этаж. Предприниматели с предложением не согласны, ведь покупатели уже привыкли к постоянной точке реализации.

"Сейчас никто не приходит на цокольный этаж. Потому что снаружи много канцелярских товаров продается. Если их всех тоже переместят в подвал, то и мы не против торговать там", - рассказала предприниматель Жанна Жалимбетова.

"Я торгую в подвале с ноября прошлого года. С тех пор торговля не идет у меня. Ни аренду, ни кредиты закрыть не могу. Вся в долгах уже. Если бы всех тоже в подвал переместили и все канцелярские товары продавались бы в одном месте, такого бы не было", - отметила другая предприниматель Мейрамгуль Тореханова.

Вся проблема в том, что часть продавцов канцелярских принадлежностей согласилась переместиться в цокольные помещения, а вторая часть продолжает торговать на улице, где покупателей гораздо больше.

"Главное требование этих людей в том, чтобы продавцов с улицы переместили в подвальное помещение, тем самым объединив всех в одном месте. Но проблема в том, что те, чьи прилавки на улице, заплатили за свои торговые точки большие деньги, взяв их в субаренду. Некоторые платят по полтора миллиона из-за того, что это проходимое место", - сообщил юрист Избасар Отеулин.

В администрации рынка заявили, что планировали объединить всех продавцов канцтоваров в одно место, чтобы создать равные условия для торговли. Однако пока предприниматели не могут прийти к согласию, поэтому каждому разрешили остаться на своих местах.

Напомним, в феврале прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок в деятельности "Алтын Орды", дав на это два месяца.

В конце апреля 2022 года в акимате Алматинской области заявили, что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на этом рынке, включая санитарные, экологические, строительные и миграционные нормы.

В мае этого же года Комитет госдоходов МФ РК провел контрольные мероприятия в отношении рынка. В результате проверки в бюджет было уплачено налогов на сумму 1,5 млрд тенге.

В июне этого года в СМИ появилась информация о якобы задержании замдиректора рынка "Алтын Орда".

Позже стало известно, что на рынке начали круглосуточное дежурство представители правоохранительных и госорганов.

Кроме того, в конце июня в соцсетях появилась информация о том, что неизвестные в военной форме якобы оцепили один из офисов на территории рынка "Алтын Орда" и уничтожили будки охраны. В полиции Алматинской области тогда заявляли, что начали расследование по статье "Самоуправство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032457-vsya-v-dolgah-uzhe-ocherednoy-skandal-razrazilsya-na-rynke-altyn-orda-video/