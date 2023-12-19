Полиция Астаны сообщила о десятках ДТП, случившихся за ночь
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В связи с погодными условиями и выпадением обильных осадков столичные полицейские обратились водителям и пешеходам, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Астаны.
По информации пресс-службы столичной полиции, за минувшую ночь в городе зарегистрировано 44 ДТП. Все это - из-за разразившейся непогоды. Поэтому стражи порядка обратились к участникам дорожного движения.
"Строго соблюдайте ПДД, скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал. Водителям транспортных средств необходимо отказаться от совершения резких маневров и торможений: это может привести к потере контроля над транспортным средством в условиях сложившейся погоды.
Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. При переходе проезжей части нужно убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта, отвлечься от гаджетов", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Меры предосторожности, как заверили в полиции, помогут значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий.
Полиция призывает водителей не только быть внимательными, но и не парковать машины вдоль проезжей части, не препятствовать движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники.
Ранее сообщалось о том, что Астану и и ряд мегаполисов Казахстана накрыл сильный мороз. Из-за такой погоды в столице даже не смог запуститься двигатель самолета, а маленький астанчанин примерз языком к перилам. Его спас прохожий. В эти дни в Астане было также приостановлено движение ряда пригородных маршрутов.
Накануне мы сообщали о том, какая погода ожидает Астану ближайшую неделю. С прогнозом погоды можно ознакомиться здесь.
Как вести себя в метель
Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице. Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути.
В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:
- если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
- нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
- автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
- периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода;
- если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051420-politsiya-astany-soobschila-o-desyatkah-dtp-sluchivshihsya-za-noch/