Снегопад и сильный ветер ожидаются в мегаполисах Казахстана во вторник

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 19 декабря - во всех трех мегаполисах прогнозируют снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы вновь обещают снегопад. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до -3 градусов, ночью температура снизится до -9 градусов. Скорость ветра – 8,2 м/с.

В Шымкенте также весь день будет идти снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 4 градусов, ночью опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,2 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказывали, какой будет погода в последние две недели года в Казахстане - на большей части страны ожидаются метели, порывистый ветер и гололед, в отдельных районах прогнозируют сильные осадки.