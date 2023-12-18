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Снегопад и плюсовая температура: какой будет погода в Астане на этой неделе

Опубликовано:

Астана
Астана. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

18 декабря в Астане ожидается снегопад. Температура воздуха в среднем составит минус 8 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.

19 декабря также ожидается снегопад. Среднесуточная температура воздуха составит около минус 5 градусов. Скорость ветра составит до 7,5 м/с.

20 декабря тоже будет идти снег. Средняя температура воздуха – минус 6 градусов. Скорость ветра составит 8,1 м/с.

21 декабря в Астане синоптики обещают снегопад. Температура в среднем – минус 1 градус. Максимально температура поднимется до плюс 1 градуса, а опуститься может до минус 6 градусов. Скорость ветра будет равняться 10,2 м/с.

22 декабря будет облачно. Среднесуточная температура – 0 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.

23 декабря будет облачно. Максимальная температура составит 0 градусов, минимальная – минус 7 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,3 м/с.

24 декабря, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура воздуха в этот день составит минус 4 градуса. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051293-snegopad-i-plyusovaya-temperatura-kakoy-budet-pogoda-v-astane-na-etoy-nedele/

Автор: Анастасия Борисова

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Снегопад и плюсовая температура: какой будет погода в Астане на этой неделе
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