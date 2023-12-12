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Двигатель самолета не смог завестись из-за холода в Астане (видео)

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Люди в теплых куртках сидят в самолете
Пассажиры самолета в Астане. Кадр из видео: instagram.com/umarovnews.kz

Рейс "Астана – Актобе" авиакомпании Qazaq Air сегодня был задержан: из-за сильных морозов в столице не смог запуститься двигатель самолета. В Cети появились видео от пассажиров, передает NUR.KZ.

Кадры из самолета в Астане были опубликованы в Instagram-аккаунте издания Umarovnews.

На видео можно заметить людей в теплой одежде, находящихся в салоне самолета. За кадром одна из пассажирок сообщила, что люди уже 40 минут находятся в холодном самолете, у которого не заводится двигатель.

Ситуацию прокомментировали представители авиакомпании Qazaq Air.

Сообщается, что сегодня, 12 декабря, из-за экстремальной минусовой температуры в Астане рейс IQ399 по маршруту "Астана – Актобе" был задержан.

Согласно данным с официального сайта аэропорта Астаны, рейс должен был состояться в 07:40.

"Из-за высокой вязкости масла в двигателе турбина на запуске не набирала нужные обороты, и поэтому двигатель не запускался. В таких случаях аэропорт предоставляет универсальный моторный подогреватель. Из-за нехватки необходимой техники в аэропорту Астаны на запуск двигателя самолета потребовалось продолжительное время. Приносим извинения за доставленные неудобства", – сообщили в авиакомпании.

В итоге рейс вылетел из аэропорта Астаны в 13:23.

При этом напомним, что в середине августа "Самрук-Казына" объявил о продаже акций Qazaq Air. Торги планировалось провести в виде открытого двухэтапного конкурса.

Заявки в первом этапе конкурса принимались до 10:00 28 сентября 2023 года. А итоги конкурса по второму этапу хотели подводить 15 декабря 2023 года.

Однако в середине ноября представители фонда сообщили, что конкурс был признан несостоявшимся.

Позже министр транспорта РК рассказывал о переговорах с авиаперевозчиком из Вьетнама, который может купить казахстанскую авиакомпанию Qazaq Air.

По данным с сайта авиаперевозчика, Qazaq Air – это межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.

Маршрутная сеть Qazaq Air включает следующие направления:

  • Астана – Алматы, Шымкент, Жезказган, Актобе, Костанай, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Туркестан, Кызылорда;
  • Алматы – Кокшетау, Кызылорда;
  • Актобе — Атырау, Уральск;
  • Туркестан — Актобе;
  • Международные рейсы в Омск, Екатеринбург из Астаны, в Казань и Баку из Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050445-dvigatel-samoleta-ne-smog-zavestis-iz-za-holoda-v-astane-video/

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