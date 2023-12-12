Двигатель самолета не смог завестись из-за холода в Астане (видео)
Опубликовано:
Рейс "Астана – Актобе" авиакомпании Qazaq Air сегодня был задержан: из-за сильных морозов в столице не смог запуститься двигатель самолета. В Cети появились видео от пассажиров, передает NUR.KZ.
Кадры из самолета в Астане были опубликованы в Instagram-аккаунте издания Umarovnews.
На видео можно заметить людей в теплой одежде, находящихся в салоне самолета. За кадром одна из пассажирок сообщила, что люди уже 40 минут находятся в холодном самолете, у которого не заводится двигатель.
Ситуацию прокомментировали представители авиакомпании Qazaq Air.
Сообщается, что сегодня, 12 декабря, из-за экстремальной минусовой температуры в Астане рейс IQ399 по маршруту "Астана – Актобе" был задержан.
Согласно данным с официального сайта аэропорта Астаны, рейс должен был состояться в 07:40.
"Из-за высокой вязкости масла в двигателе турбина на запуске не набирала нужные обороты, и поэтому двигатель не запускался. В таких случаях аэропорт предоставляет универсальный моторный подогреватель. Из-за нехватки необходимой техники в аэропорту Астаны на запуск двигателя самолета потребовалось продолжительное время. Приносим извинения за доставленные неудобства", – сообщили в авиакомпании.
В итоге рейс вылетел из аэропорта Астаны в 13:23.
При этом напомним, что в середине августа "Самрук-Казына" объявил о продаже акций Qazaq Air. Торги планировалось провести в виде открытого двухэтапного конкурса.
Заявки в первом этапе конкурса принимались до 10:00 28 сентября 2023 года. А итоги конкурса по второму этапу хотели подводить 15 декабря 2023 года.
Однако в середине ноября представители фонда сообщили, что конкурс был признан несостоявшимся.
Позже министр транспорта РК рассказывал о переговорах с авиаперевозчиком из Вьетнама, который может купить казахстанскую авиакомпанию Qazaq Air.
По данным с сайта авиаперевозчика, Qazaq Air – это межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.
Маршрутная сеть Qazaq Air включает следующие направления:
- Астана – Алматы, Шымкент, Жезказган, Актобе, Костанай, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Туркестан, Кызылорда;
- Алматы – Кокшетау, Кызылорда;
- Актобе — Атырау, Уральск;
- Туркестан — Актобе;
- Международные рейсы в Омск, Екатеринбург из Астаны, в Казань и Баку из Актобе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050445-dvigatel-samoleta-ne-smog-zavestis-iz-za-holoda-v-astane-video/