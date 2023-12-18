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До 15 градусов может потеплеть в Шымкенте на этой неделе

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Вода на земле от растаявшего снега
Оттепель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

18 декабря в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 3 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 6 градусов, но ночью температура опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

19 декабря ожидается снегопад. Температура составит около плюс 1 градуса. Максимальная температура составит плюс 3 градуса, а минимальная – 0 градусов. Скорость ветра составит до 6,4 м/с.

20 декабря будет ясно. Средняя температура – минус 1 градус. Днем температура поднимется до плюс 2 градусов, а ночью опустится до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

21 декабря в Шымкенте синоптики обещают ясную погоду. Температура в среднем – плюс 1 градус. Максимально температура поднимется до плюс 4 градусов, а опуститься может до минус 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 1,4 м/с.

22 декабря будет ясно. Среднесуточная температура – плюс 3 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 7 градусов, а ночью похолодает до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

23 декабря также будет ясно. Температура воздуха в среднем ожидается плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 12 градусов, минимальная – плюс 3 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 3,5 м/с.

24 декабря, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 10 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 15 градусов, но ночью похолодает до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051294-do-15-gradusov-mozhet-poteplet-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Анастасия Борисова

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До 15 градусов может потеплеть в Шымкенте на этой неделе
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