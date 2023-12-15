Жителей элитного района Алматы отключили от водоснабжения и тепла: людям приходится ходить к реке за водой

Жители элитного района в Алматы остались без водоснабжения и тепла. Из-за этого некоторым из них приходится ходить к местной реке за водой, передает сайт телеканала КТК.

Жители частного сектора и дачного массива, расположенных в элитном районе Алматы, остались без воды в домах, некоторые вынуждены брать воду из реки. Также у многих из них отключили отопление из-за того, что замерзла часть трубопровода, поэтому люди не выключают обогреватели.

Как рассказала телеканалу жительница дачного массива в южной столице Светлана Рубцова, за водой ей приходится ходить более 10 раз в день с ведрами. По ее словам, три дня назад воду в домах отключили, и чтобы умываться, мыть посуду или стирать, жители пользуются водой из реки.

При этом семья женщины расходует ее экономно. Как утверждают жители, объемов водовоза не хватает, питьевую воду приходится постоянно докупать.

Другая жительница района в беседе с телеканалом сообщила, что водоснабжения в ее доме нет уже четвертый день. Ситуацию усугубляет то, что в районе отключили отопление – жильцы не выключают обогревали.

"С вечера 12 декабря мы остались без воды и без отопления. Вода к нам поступает с каскада ГЭС. Акимат отогревает, получается, воду, но мы так и не можем узнать, когда у нас будет вода, когда нам ее дадут, как сейчас будет решаться вопрос поставки воды в дома, поскольку у нас сейчас также ее нет", – говорит жительница города.

По информации телеканала, без воды остались несколько микрорайонов и дачный массив. При этом гидроэлектростанция является частной, также отмечается, что ГЭС – единственный источник воды для жителей дачного массива – именно там, по их словам, замерзла труба.

"Западнее Дулати сейчас все дома с водой, восточную сторону сегодня они разогревают. Водовоз организован, питание организовано работникам служб. Несмотря на то, что сети находятся в частных руках или вот садоводческое товарищество – коллективные сети, в любом случае акимат города, акимат района реагируют. Совместно со всеми службами работа продолжается, и постепенно люди уже получают воду", – утверждает руководитель отдела коммунального хозяйства аппарата акима Бостандыкского района Адилет Алипбеков.

Источник: КТК

Непогода в Алматы

В минувшие выходные в Алматы выпал долгожданный снег. В город пришла настоящая зима.

А 12 декабря в южной столице пошел обильный снегопад – акимат обращался к алматинцам из-за непогоды. Горожан попросили не выезжать в город на авто и не оставлять машины на обочинах.

Отмечалось, что обильный снегопад привел к сильным заторам на дорогах. Уровень пробок достигал 10 баллов.

На фоне непогоды алматинцы жаловались на снег в салоне и массовую остановку троллейбусов. В компании "Алматыэлектротранс" прокомментировали появившееся в Сети видео.

Кроме того, из-за непогоды 13-14 декабря большую часть школьников перевели на дистанционный формат обучения.

При этом из-за сильных морозов у некоторых автобусов были обнаружены технические неисправности. Часть автобусов была вынуждена сойти с маршрута.

В аэропорту Алматы пассажиров предупредили, что из-за сильных морозов и непогоды возникают временные проблемы с оборудованием наземного обслуживания.