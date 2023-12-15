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30 лет независимости Казахстана

"Возврат к поясному времени": эксперт объяснил, зачем в Казахстане переводят время

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Часы стоят на столе
Часы. Иллюстративное фото: Jordan Lye/Getty Images

Эксперт прикладной хронобиологии Болат Нурхожаев на брифинге в Минторговли объяснил суть перехода Казахстана на единый часовой пояс, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Нурхожаев заявил, что научное сообщество считает, что Казахстану нужно переводить время.

"Я еще раз повторяю, сейчас в Астане, в этих регионах, в которых мы живем, постоянно опережающее летнее время, поэтому возврат к поясному времени не приведет ни к каким последствиям, потому что у нас есть опыт Кызылординской области, где поменяли", - сказал он.

Журналисты уточнили, будут ли переводить время в зависимости от времени года в последующем.

"Нет, это одноразовое мероприятие - возврат к поясному времени", - указал он.

Глава Минторговли Арман Шаккалиев в свою очередь объяснил, почему вопрос введения единого часового пояса инициировало именно его ведомство, а не Минздрав.

"Резонный вопрос, в нашем составе находится комитет технического регулирования, председатель сегодня со мной участвует, у него есть институт стандартизации метрологии. Эталон времени и частоты находится в этом институте. Метрология это единство измерения, чтобы у нас со всеми вами часы находились, показывали время эталонное, это очень важно и для торговли, и для экономики. Поэтому министерство выступило инициатором", - сказал министр.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

Напомним, в январе этого года в МТИ сообщили, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов же сообщили, что точное решение еще не принято.

Недавно депутат мажилиса предложил перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5. Идею с переходом Казахстана на часовой пояс UTC+5 поддержали ученые.

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Куаныш Еликбаев прояснил механизм принятия решения. По его словам, в 2024 году вопрос может быть решен.

На прошлой неделе на портале "Открытые НПА" появился проект постановления, согласно которому, Казахстан может перейти на единый часовой пояс в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года.

Стоит отметить, что над идеей перевести время на час назад теперь задумались и в Кыргызстане - такое предложение поступило от одного из депутатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051060-vozvrat-k-poyasnomu-vremeni-ekspert-obyasnil-zachem-v-kazahstane-perevodyat-vremya/

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