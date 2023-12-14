Как будут учиться алматинские школьники в пятницу, рассказали в акимате

Завтра, 15 декабря, после сильных морозов школьники города Алматы вернутся за парты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

"Управление образования города Алматы сообщает, что 15 декабря 2023 года, учащиеся 0,1-9 классов переходят на традиционное обучение", – отметили в ведомстве.

При этом по информации "Казгидромета", завтра в Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью до -18...-20 градусов, днем – до -6...-8 градусов.

Непогода в Алматы

Напомним, в минувшие выходные в Алматы выпал долгожданный снег. В город пришла настоящая зима.

А 12 декабря в южной столице пошел обильный снегопад - акимат обращался к алматинцам из-за непогоды. Горожан попросили не выезжать в город на авто и не оставлять машины на обочинах.

Отмечалось, что обильный снегопад привел к сильным заторам на дорогах. Уровень пробок достигал 10 баллов.

На фоне непогоды алматинцы жаловались на снег в салоне и массовую остановку троллейбусов. В компании "Алматыэлектротранс" прокомментировали появившееся в Сети видео.

Кроме того, из-за непогоды 13-14 декабря большую часть школьников перевели на дистанционный формат обучения.

При этом из-за сильных морозов у некоторых автобусов были обнаружены технические неисправности. Часть автобусов была вынуждена сойти с маршрута.

В аэропорту Алматы пассажиров предупредили, что из-за сильных морозов и непогоды возникают временные проблемы с оборудованием наземного обслуживания.