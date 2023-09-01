До конца года население Казахстана достигнет 20 млн человек, заявил Токаев

Семья. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана рассказал, что до конца 2023 года население Казахстана достигнет 20 млн человек. Об этом сообщает Telegram-канал Акорды.

"Особо подчеркну, что в основе стратегии экономического развития Казахстана будут находиться интересы и потребности наших граждан, то есть она должна быть максимально человекоцентричной.

С этой целью мы должны постепенно, но неуклонно дистанцироваться от модели сырьевого государства", — сказал президент РК.

Токаев заявил, что ежегодно в нашей стране рождается более 400 тысяч детей. Уже до конца года население Казахстана достигнет 20 миллионов человек. Растет и средняя продолжительность жизни, по итогам прошлого года она превысила 74 года.

"Наша страна считается одной из самых "молодых" в мире – средний возраст граждан составляет всего 32 года. Около трети населения – молодежь", — заявил Токаев.

Президент отметил, что задача Правительства – превратить текущие демографические тенденции в конкурентные преимущества.

"Основы формирования гармоничной личности и ответственного гражданина закладываются в детском возрасте. У каждого ребенка в стране должно быть счастливое и безопасное детство", – заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034859-do-kontsa-goda-naselenie-kazahstana-dostignet-20-mln-chelovek-zayavil-tokaev/