Численность населения Казахстана приблизилась к 20 млн человек

Численность населения страны на 1 октября текущего года составила 19 967 964 человека, при этом из них более 10 млн – женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

По данным на сайте Бюро национальной статистики, на 1 октября в Казахстане проживают 19 967 964 человека. Из них 12 387 957 приходится на городское (62%) и 7 580 007 – на сельское население (38%).

Количество мужчин составляет 9 750 647, а число женщин в Казахстане больше почти на 500 тыс. – 10 217 317.

"Доля городского населения больше всего наблюдались в Карагандинской (81,5%), Ұлытау (79,1%) и Актюбинской (74,8%), а меньше всего в Алматинской (16,2%), Туркестанской (24,6%) и Жамбылской (43,4%) областях", – сообщает бюро.

Как уточняют в ведомстве, численность населения – это число людей, проживающих на данной территории в данный момент времени. Текущие оценки на начало года рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на постоянное место жительство на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших ПМЖ с данной территории.

Напомним, что по данным на 1 сентября текущего года, численность населения составляла 19 944 726 человек.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана рассказал, что до конца 2023 года население страны достигнет 20 млн человек.

Между тем специалисты Бюро национальной статистики определили средний возраст казахстанцев на начало этого года.