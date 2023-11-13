Численность населения Казахстана приблизилась к 20 млн человек
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Численность населения страны на 1 октября текущего года составила 19 967 964 человека, при этом из них более 10 млн – женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.
По данным на сайте Бюро национальной статистики, на 1 октября в Казахстане проживают 19 967 964 человека. Из них 12 387 957 приходится на городское (62%) и 7 580 007 – на сельское население (38%).
Количество мужчин составляет 9 750 647, а число женщин в Казахстане больше почти на 500 тыс. – 10 217 317.
"Доля городского населения больше всего наблюдались в Карагандинской (81,5%), Ұлытау (79,1%) и Актюбинской (74,8%), а меньше всего в Алматинской (16,2%), Туркестанской (24,6%) и Жамбылской (43,4%) областях", – сообщает бюро.
Как уточняют в ведомстве, численность населения – это число людей, проживающих на данной территории в данный момент времени. Текущие оценки на начало года рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на постоянное место жительство на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших ПМЖ с данной территории.
Напомним, что по данным на 1 сентября текущего года, численность населения составляла 19 944 726 человек.
Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана рассказал, что до конца 2023 года население страны достигнет 20 млн человек.
Между тем специалисты Бюро национальной статистики определили средний возраст казахстанцев на начало этого года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045468-chislennost-naseleniya-kazahstana-priblizilos-k-20-mln-chelovek/