Министр Мусин рассказал о семье, где родился 20-миллионный житель

Население Казахстана достигло отметки 20 млн. Об одной из семей, где родился 20-миллионный житель, высказался в Telegram глава Минцифры Багдат Мусин, передает NUR.KZ.

20-миллионные по счету жители, напомним, родились сразу в пяти семьях в нескольких регионах – в областях Ұлытау и Жетісу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них три мальчика и две девочки.

"Хочется особо отметить, что одна из молодых мам Диана Азимбаева является сотрудницей филиала Госкорпорации по области Жетісу, работает ведущим экспертом в отделе города Талдыкоргана по социальному обеспечению с 1 октября 2021 года.

У Дианы родился сын, это уже четвертый ребенок в семье. Кроме него, в семье подрастают двое сыновей и дочь. Поздравляю нашу коллегу и всех счастливых мам!" – написал в своем Telegram-канале министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

По словам министра, для всех пятерых детей подготовлены особые свидетельства о рождении с отметкой о том, что они являются 20-миллионными гражданами страны.

Также Мусин напомнил, что в стране была сокращена услуга по получению свидетельства о рождения с 4-30 дней до 5 минут и переведена в онлайн-формат.

"Сейчас, еще будучи в роддоме, новоиспеченная мама получает уведомление с поздравлением рождения ребенка в мобильном приложении, пишет ФИО ребенка, получает цифровое свидетельство о рождении, а также пособие на рождение и по уходу за ребенком на указанную банковскую карту", – написал министр.

Напомним, еще в сентябре президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу сообщил, что до конца этого года население страны достигнет 20 млн человек. На 1 октября население уже достигло отметки 19 967 964.

А сегодня, 16 ноября, глава государства поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек. Произошло это, как выяснилось, 14 ноября в 08:10 – 20-миллионными жителями оказались сразу пять детей.

О том, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана, рассказывал замглавы Бюро национальной статистики.

Отметим, что все пять семей, отметившиеся особой цифрой, получат подарки – сертификат на 2 млн тенге, а также коляски и бэйби-боксы с необходимыми вещами для младенца.