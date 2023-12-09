Мусорные контейнеры нового типа установят в Алматы

В ближайшие годы по Алматы большую часть евроконтейнеров для мусора заменят на контейнеры заглубленного типа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

В ближайшие два года в Алматы установят 2 119 контейнеров заглубленного типа взамен имеющихся 4 238 евроконтейнеров.

"Всего в городе имеется 8 003 контейнера, из которых 18% или 1410 контейнеров – заглубленного типа. И для обеспечения санитарного и эстетического состояния дворовых территорий мы ставим перед собой задачу заменить существующий парк контейнеров на заглубленные.

В течении 3-х лет мы планируем довести их долю до 80-85%, установив их в тех местах, где имеется возможность для их установки и обслуживания", – сказал замакима Алматы Алишер Абдыкадыров.

По его данным, в следующем году будет произведена установка новых 1090 контейнеров, а в 2025 году –1 029 контейнеров. На данный момент начата инвентаризация, которую планируют завершить до середины февраля 2024 года.

Ранее стало известно, что дно Аэропортовского озера, расположенного в нижней части Алматы, почистят впервые за последние 60 лет. Также в ближайшие годы в южной столице откроют еще три станции метро, а в 2024 году в городе появятся зарядки для электрокаров вдоль тротуарных парковок.

Недавно аким города Ерболат Досаев сообщил, что на дорогах Алматы появятся дополнительные 300 комплексов "Сергек".

Также мы поговорили с алматинцами, которые пожаловались на уличное освещение в городе. Данную проблему прокомментировал аким – он сообщил, что в 2024 году на обеспечение качественного наружного освещения предусмотрено 9,9 млрд тенге

"Мы считаем, что в результате принятых мер доля качественного наружного освещения будет доведена до 85%,а в 2025 году – 100%", – добавил Досаев.