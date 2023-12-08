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"Каждый водитель испытывает неудобства": жители Алматы об освещении на улицах

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Девушка идет по улице в темноте
Неосвещенная улица. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Темные улицы и дворы, неосвещенные пешеходные переходы, негорящие фонари. О проблемах освещения жители Алматы рассказали корреспонденту NUR.KZ.

Инкар Абдраш каждый день забирает из детского сада своего 3-летнего сына. В это время на часах обычно 6 часов вечера, а на улицах темнота. По таким дорогам страшно идти, говорит Инкар. Не легче и за рулем.

"Плохое освещение. Это еще здесь более-менее, на Жарокова-Тимирязева. А если вниз поехать, в нижние районы, где базарчики, - там вообще темно. Плохо все с освещением: фонари есть, а лампы не горят. На машине когда едешь, пешеходов плохо видно", - говорит водитель с 11-летним стажем Инкар Абдраш.

Люди переходят неосвещенную улицу
Люди переходят улицу. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Согласен с девушкой и Ердос Тлеумуратов. Он часто ездит за рулем в вечернее время.

люди идут по неосвещенной улице
люди идут по улице. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"На некоторых улицах не горят (фонари - прим. ред.). Проблемы есть. Само собой, каждый водитель испытывает неудобства. Там, где Каскелен, Аксай, слабое освещение. Неудобства есть, и немаленькие", - говорит Ердос Тлеумуратов.

Люди идут по неосвещенной улице
Люди идут по улице. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Хуже негорящих фонарей только мерцающие, говорит водитель Али. Такая "дискотека" на дороге сильно сбивает и несет опасность для всех участников движения, считает мужчина. Также он заметил, что много лампочек перегорели 4 месяца назад, но их до сих пор не заменили.

"Если 10 лампочек по дороге, например, то 7 работает, 3 не горят. Такие проблемы есть. В центре все нормально, а в Медеуском районе в микрорайоне Думан не поменяны лампы", - говорит водитель.

девушка идет по неосвещенной улице
Девушка идет по улице. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Напомним, аким Алматы Ерболат Досаев во время внеочередной XII сессии маслихата рассказал, когда в Алматы решится проблема с наружным освещением. По его словам, 100%-ное освещение городу "светит" только в 2025 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049925-kazhdyy-voditel-ispytyvaet-neudobstva-zhiteli-almaty-ob-osveschenii-na-ulitsah/

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