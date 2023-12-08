"100 тысяч в часы пик": еще три станции метро построят в Алматы

В Алматы уже в 2025 году будет открыта новая станция метро, об этом рассказал заместитель акима города Аскар Амрин на внеочередной XII сессии маслихата, передает корреспондент NUR.KZ.

"Популярность метро возросла. Увеличился пассажиропоток с 70 до 100 тысяч в часы пик. У нас в метрополитене есть 15 составов, на потоке 11 составов, причем на начало года было 8 составов, на 1 сентября добавили два и один в декабре. Когда еще пошел рост пассажиропотока, мы добавили состав.

Таким образом, 11 составов на путях, два в резерве, два - в ремонте. В 2025 году будет сдана станция "Калкаман" и мы проектируем до 2030 года до рынка "Барлык" еще плюс три станции. И там будет не просто станция метро, а транспортно-пересадочный узел.

В целом, деньги в бюджете предусмотрены – транспортный каркас. Мы разрабатываем транспортный каркас – поперечные и продольные линии, магистральные линии для общественного транспорта. Когда места определяются от плотности населения", – сообщил Амрин.

Он отметил, что к 2027 году будет обеспечена транспортная связанность агломерации и города.

Напомним, ранее сообщалось, что в метро сократился интервал движения составов, теперь в часы пик на линии будут курсировать 11 составов – это позволит снизить интервал движения до 5 минут 38 секунд.