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Эзотерика
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Дно одного из озер в Алматы почистят впервые за 60 лет

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Аэропортовское озеро
Аэропортовское озеро. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Дно Аэропортовского озера, расположенного в нижней части Алматы, почистят впервые за последние 60 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

Соответствующее заявление акимат опубликовал после рабочего объезда Ерболата Досаева и его встречи с населением Турксибского района.

Как отмечают в акимате, очистка Аэропортовского озера будет проводиться впервые с момента появления водоема в 1963 году.

Ерболату Досаеву рассказывают о подготовительных работах по механической очистке Аэропортовского озера
Ерболат Досаев на рабочем объезде. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аэропортовское озеро расположено в нижней части города, в Турксибском районе. Наполняемость водоема составляет 1 250 000 кубометров, средняя глубина – около 8 метров.

Озеро, как подчеркивают в акимате, пользуется популярностью у населения: водоем посещает более тысячи человек в сутки.

Аэропортовское озеро
Аэропортовское озеро. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Согласно проекту, запланирована механическая очистка дна от ила и камыша, дноуглубительные работы и другое.

Озеро уже обследовали, проект находится на корректировке. После полного опорожнения водоема во втором квартале 2024 года на участок заедет техника – 3 гусеничных экскаватора, 1 погрузчик и 25 самосвалов, а также бригада из 35 рабочих.

Провести механическую очистку водоема можно будет лишь после полного сброса воды – на Аэропортовском озере он ни разу не производился.

"Такие объекты должны обслуживаться на регулярной основе. Опустошать водоем необходимо ежегодно, насколько я знаю, каждые 5 лет нужно проводить многофакторные обследования. Самое главное – проводите работы качественно", – отметил аким Алматы Ерболат Досаев.

Также аким обратил внимание на необходимость комплексного благоустройства территории озера. По поручению Досаева в этом районе создадут общественное пространство, дополнительно озеленят, установят фонари и уличную мебель для отдыха на набережной. Работы эти будут проводиться по улице Элеваторская – на участке от проспекта Суюнбая до улицы Орджоникидзе.

Ерболату Досаеву рассказывают о подготовительных работах по механической очистке Аэропортовского озера
Ерболат Досаев на рабочем объезде. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Вместе с этим подана бюджетная заявка на разработку проектно-сметной документации по реконструкции отдельных участков русла реки Малая Алматинка от проспекта Рыскулова до озера Аэропортовское с благоустройством водоохранной полосы.

Также акиму внесли предложение построить пешеходный мост, который соединит берега озера. Досаев инициативу поддержал и дал поручение по проработке данной идеи.

Напомним, по поручению акима Алматы Ерболата Досаева в 2023 году впервые за 50 лет почистили дно озера Сайран: с территории водоема вывезли более 140 тыс. кубометров мусора и ила.

В процессе расчистки дна на территории озера глубоко застряли в грязи три экскаватора. Позже в Сети появились соответствующие кадры.

Как пояснял глава управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адилбаев, механическая очистка создает условия для запуска биологических процессов восстановления экологического баланса водоема.

Территорию Сайрана, к слову, также планируют благоустроить – как отмечал глава города Досаев, сроки сместились из-за трудностей с определением подрядной организации. Аким выразил надежду, что работы начнут с наступлением более теплых погодных условий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049748-vpervye-za-60-let-v-almaty-pochistyat-dno-aeroportovskogo-ozera/

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