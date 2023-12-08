Досаев рассказал, когда в Алматы решится проблема с наружным освещением

Аким Алматы Ерболат Досаев во время внеочередной XII сессии маслихата рассказал, когда в Алматы решится проблема с наружным освещением, передает корреспондент NUR.KZ.

"Одним из главных вызовов для комфортного проживания алматинцев является качество наружного освещения. На совещании 18 августа глава государства уделил этому вопросу пристальное внимание и поручил акимату принять эффективные меры. Главной причиной некачественного наружного освещения стали недобросовестные работы частного партнера в рамках ГЧП подписанного еще в 2018 году", – сообщил аким.

По его словам, в августе запушен пилотный проект в Алмалинском районе, показавший сегодня положительный результат.

"Произошло сокращение времени обработки заявок с 20 до 5 суток. Заменены 4 892 светильников, восстановлены 49,3 км линий освещения. В результате уровень охвата освещения района увеличился с 53 до 75%. По остальным районам города содержание освещения передано, начиная с ноября текущего года.

В 2024 году на обеспечение качественного наружного освещения предусмотрено 9,9 млрд тенге. Мы считаем, что в результате принятых мер доля качественного наружного освещения будет доведена до 85%,а в 2025 году – 100%", – добавил Досаев.

Напомним, в сентябре в акимате озвучили причины плохого освещения и назвали виновных. В октябре акимат Алматы выиграл суд против частного подрядчика, который недобросовестно выполнял свои обязательства по договору и не смог решить возникающие проблемы с уличным освещением.

Недовольны работой компании оказались и сами сотрудники - они пожаловались на невыплату зарплаты в течение пяти месяцев.