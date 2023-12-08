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Еще 300 камер "Сергек" появятся дорогах Алматы

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Камеры "Сергек"
Обновленные камеры "Сергек". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На дорогах Алматы появятся новые камеры "Сергек" - их количество будет увеличено в следующем году, рассказал аким Алматы Ерболат Досаев, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для обеспечения безопасности дорожного движения в текущем году было выделено 3,3 млрд тенге на развитие интеллектуальной системы безопасности. В рамках проекта функционирует 1341 программный комплекс "Сергек".

В 2024 году планируется увеличить количество программных комплексов еще на 300 единиц и сумма финансирования составит 4,4 млрд тенге", – рассказал аким.

Досаев привел статистику - по его словам, за счет проекта "Сергек" достигнуто снижение количества ДТП на 28% и количества погибших в ДТП на 48%.

Кроме того, в виде штрафов в 2023 году в бюджет города поступило дополнительно 7,3 млрд тенге.

Напомним, камеры "Сергек" появились на патрульных авто полиции в Алматы в феврале этого года. В октябре их установили на некоторые автобусы в Караганде. Вчера стало известно, что "Сергек" появились на патрульных машинах в Семее.

По информации на официальном сайте, камеры "Сергек" – это интеллектуальная система видеоконтроля, анализа и прогнозирования, которая выявляет нарушения на дорогах и улицах города. Устанавливаются с учетом уровня преступности в разных районах и аварийности на разных участках дорог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049833-novye-sergeki-poyavyatsya-na-dorogah-almaty/

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