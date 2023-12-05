"Улицы превратились в каток": гололед и сильный ветер атаковали Астану и ряд регионов Казахстана

Сегодня сотни астанчан получили травмы из-за гололеда, школьники учились дистанционно, а движения некоторых маршрутов были приостановлены. Похожая ситуация наблюдалась и в других регионах страны.

Как сообщают корреспонденты телеканала "Астана", сегодня в Астане свыше сотни человек попали в травмпункты. Некоторые получили серьезные травмы.

"5 декабря до 13:30 в травматические пункты города Астаны обратились 182 пациента, в том числе 15 пациентов – дети. Из них 162 пациента пострадали из-за неблагоприятных погодных условий. Из них 7 – дети. Госпитализированы 13 человек, из них детей не было", – рассказал заведующий травматологического пункта МГБ №1 Алексей Солод.

В столичном акимате говорят, что коммунальные службы работают в две смены. Утром было задействовано 1600 человек и около тысяча единиц спецтехники. Тротуары и улицы города посыпали песко-соляной смесью.

"В некоторых местах дождь шел даже утром. Хотя мы посыпали песко- солевой смесью, когда идет дождь, это снова приводит к гололеду. Подрядные компании занимаются посыпкой песко-соляной смесью по максимуму. Тем не менее, погода непредсказуема", – сказала специалист аппарата акима Сарыаркинского района Балмира Исманкулова.

Корреспонденты телеканала также отмечают, что в Костанайской области наблюдалась аналогичная ситуация. Из-за сильного дождя и образовавшегося гололеда в регионе дороги превратились в один сплошной каток. За сутки произошло около 50 ДТП.

"Карагандинский гололед резко удвоил число пациентов с травмами. Все потому что улицы шахтерской столицы без преувеличения превратились в каток. Дети учатся онлайн из дома, а спасатели объявили штормовое предупреждение", – говорится в сюжете.

В регионе, по данным центра травматологической службы, за один день за помощью обратились 150 человек после аварий и падений на улице.

"Действительно, зима наступает, и должны быть к этому готовы. То есть начать элементарно с себя. То есть подбор правильной обуви, которая имеет не скользкое покрытие, подошву с хорошим протектором", – сообщил руководитель ситуационного центра травматологической службы Карагандинской области Ерик Шонбаев.

На завтра в регионе уже объявлено штормовое предупреждение.

"Штормовое предупреждение на 6 декабря: гололед, низовая метель, ветер с порывами 15-20 м/с. Всех граждан Карагандинской области призываем не выезжать за населенные пункты", – предупредил инженер управления ликвидации ДЧС Карагандинской области Елдос Кенесов.

Тем временем в ВКО на трассе Усть-Каменогорск – Риддер, как сообщает телеканал, произошла смертельная авария. Легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной, водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Еще четыре человека попали в снежную ловушку. Их авто сломалось и пришлось ждать эвакуации. Поездку в горы запомнят и 10 туристов из Астаны. Они катались на снегоходах в Риддере и попали в снежные капканы.

"В регионе штормовое предупреждение сохраняется. Между тем многие автомобилисты, особенно на большегрузных автомобилях, выезжают за пределы города, игнорируя рекомендации с спасателей", – рассказала руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова.

Сайт телеканала КТК передает, что в СКО также призывают воздержаться от дальних поездок.

"В целях недопущения чрезвычайных ситуаций просим воздержаться от дальних поездок. В особенности тем, кто использует транспортные средства на дизельном топливе, а также перевозит пассажиров. Если же вы выезжаете в дорогу, необходимо проверить исправность технического состояния транспортного средства, использовать зимнее дизельное топливо и иметь при себе дополнительную теплую одежду", – порекомендовал старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО Азамат Жамуков.

Гололед в Астане

Напомним, сегодня в столице было объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра, порывы которого будут достигать 23 м/с.

Всех учеников первой смены, а также студентов 1-2 курсов колледжей столицы, занимающихся в первую смену, перевели на дистанционку. Большинство учеников второй смены тоже отправили на дистанционку в Астане из-за непогоды.

Кроме этого, в столице приостановили движение всех пригородных маршрутов, горожан предупредили о задержках общественного транспорта и внутри города.

К столичным жителям утром также обратился аким Астаны Женис Касымбек.

"Во избежание травм прошу пожилых людей и детей воздержаться от выхода на улицу, автовладельцев - быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию", - призвал он астанчан, сообщив о том, что коммунальные службы с ночи работают для устранения гололеда на дорогах столицы.

В ДП Астаны сообщили, что сегодня зарегистрировано более сотни аварий.