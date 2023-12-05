Более сотни ДТП произошло в Астане сегодня
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В Астане сегодня, 5 декабря, зарегистрировано более сотни дорожно-транспортных происшествий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.
"С 07:00 до 19:00 в столице зарегистрировано порядка 112 ДТП. Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам", – говорится в сообщении.
Между тем только за прошедшую ночь в столице произошли 63 ДТП.
Напомним, что сегодня в столице было объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра с порывами до 23 м/с.
К жителям города также обратился аким Астаны Женис Касымбек.
"Во избежание травм прошу пожилых людей и детей воздержаться от выхода на улицу, автовладельцев – быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию", – призвал он астанчан, сообщив о том, что коммунальные службы с ночи работают для устранения гололеда на дорогах столицы.
Всех учеников первой смены, а также студентов 1-2 курсов колледжей столицы, занимающихся в первую смену, перевели на дистанционку. Большинство учеников второй смены тоже отправили на дистанционку в Астане из-за непогоды.
В травмпункты столицы сегодня обратились 117 человек (13 детей), госпитализированы 12 взрослых.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2049309-bolee-sotni-dtp-proizoshlo-v-astane-segodnya/