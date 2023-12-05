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Грозят ли хостелам проверки после случившейся в Алматы трагедии

Опубликовано:

Комната в отеле
Проверка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Будут ли проводиться проверки хостелов после случившейся в Алматы трагедии, рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе МЧС Казахстана.

В МЧС отметили, что по поручению министра в стране продолжена республиканская акция "Жатақхана" по соблюдению правил пожарной безопасности в хостелах страны.

В ходе профилактических мероприятий с жильцами и владельцами хостелов будут проводиться сходы, инструктажи по разъяснению требований пожарной безопасности и круглые столы.

"В свою очередь, госконтроль в области пожарной безопасности осуществляется в форме профилактического контроля с посещением субъекта контроля и проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

При этом, согласно Предпринимательскому кодексу, проверки делятся на проверки, проводимые на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям, и внеплановые проверки", - рассказали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве сообщили, что внеплановую проверку можно провести после обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства РК. При этом нужно предоставить убедительные основания и подтверждающие доказательства.

"Госконтроль в области пожарной безопасности осуществляется на объектах высокой и средней степени риска. Согласно объективным критериям, хостелы разделены на три степени риска: на высокую, среднюю и низкую. Так, к высокой степени риска относятся хостелы с общей площадью строений 2000 и более квадратных метров, средней – от 1999 до 1000 квадратных метров, низкой – 999 и менее квадратных метров", рассказали в МЧС.

Пожар в хостеле в Алматы

30 ноября утром в Алматы случился пожар в одном из хостелов. В момент ЧП внутри находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек. Позже стало известно, что девять из них были казахстанцами, двое гражданами России, двое гражданами Узбекистана.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

Глава ДЧС Алматы, прибывший на место ЧП, сообщал, что подвал переоборудовали в хостел незаконно.

По факту пожара было зарегистрировано уголовное дело.

Позднее задержали арендатора хостела.

Напомним, казахстанцы рассказали о жизни в хостелах. Также мы выяснили, сколько стоит ночь в таком мини-отеле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049199-kak-budut-proveryat-hostely-posle-sluchivsheysya-v-almaty-tragedii/

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