Грозят ли хостелам проверки после случившейся в Алматы трагедии

Будут ли проводиться проверки хостелов после случившейся в Алматы трагедии, рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе МЧС Казахстана.

В МЧС отметили, что по поручению министра в стране продолжена республиканская акция "Жатақхана" по соблюдению правил пожарной безопасности в хостелах страны.

В ходе профилактических мероприятий с жильцами и владельцами хостелов будут проводиться сходы, инструктажи по разъяснению требований пожарной безопасности и круглые столы.

"В свою очередь, госконтроль в области пожарной безопасности осуществляется в форме профилактического контроля с посещением субъекта контроля и проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

При этом, согласно Предпринимательскому кодексу, проверки делятся на проверки, проводимые на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям, и внеплановые проверки", - рассказали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве сообщили, что внеплановую проверку можно провести после обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства РК. При этом нужно предоставить убедительные основания и подтверждающие доказательства.

"Госконтроль в области пожарной безопасности осуществляется на объектах высокой и средней степени риска. Согласно объективным критериям, хостелы разделены на три степени риска: на высокую, среднюю и низкую. Так, к высокой степени риска относятся хостелы с общей площадью строений 2000 и более квадратных метров, средней – от 1999 до 1000 квадратных метров, низкой – 999 и менее квадратных метров", – рассказали в МЧС.

Пожар в хостеле в Алматы

30 ноября утром в Алматы случился пожар в одном из хостелов. В момент ЧП внутри находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек. Позже стало известно, что девять из них были казахстанцами, двое – гражданами России, двое – гражданами Узбекистана.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

Глава ДЧС Алматы, прибывший на место ЧП, сообщал, что подвал переоборудовали в хостел незаконно.

По факту пожара было зарегистрировано уголовное дело.

Позднее задержали арендатора хостела.

Напомним, казахстанцы рассказали о жизни в хостелах. Также мы выяснили, сколько стоит ночь в таком мини-отеле.