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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

На регионы Казахстана в первую неделю зимы обрушилась непогода (видео)

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Школьники переходят дорогу во время снегопада
Зима. Иллюстративное фото: pixabay.com

С начала декабря в регионы Казахстана пришла настоящая зима - запад страны сковал гололед, на севере постоянно закрывают трассы из-за метели, передает сайт телеканала КТК.

В Актобе, как сообщает телеканал, в понедельник улицы и тротуары превратились в сплошной каток. Люди падали практически на каждом шагу. Педагоги экстренно обратились к родителям с просьбой провожать детей прямо до дверей школы, чтобы избежать травм.

Врачи между тем работают в авральном режиме - горожане поступают к ним один за другим.

"За эти три часа, небольшие три часа с утра, с 8 утра, вот как мы заступили, поступило ровно 35 человек. Из них семеро госпитализированы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. На данный момент кладем женщину с переломом плеча. Тоже упала на вытянутую руку. Все травмы в результате гололеда", - рассказал врач-травматолог Баглан Рахметов.

На востоке плюсовую температуру внезапно сменила сильная пурга. Загородные трассы моментально превратились в снежные ловушки. В отдаленных аулах пришлось перевести детей на дистанционное обучение. Но, несмотря на небывалые перепады погоды, местные рады, что зима все-таки пришла.

"Конечно, дети ждут снег, спрашивают: "Новый год скоро, мама, а где снег?!". Больше всего, наверное, радуются дети", - делятся жители.

На севере Казахстана уже несколько дней подряд закрывают автотрассы по всем направлениям - из-за метелей видимость на дороге нулевая. Ситуацию усугубляет гололед.

Спасатели считают, что в таких критических погодных условиях только ограничение движения помогает не допускать крупных аварий и человеческих жертв.

Между тем синоптики предупреждают: это только начало. На этой неделе казахстанцев ждут 30-градусные морозы, гололед и усиление ветра. Специалисты призывают строить свои планы с оглядкой на погоду.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049114-na-regiony-kazahstana-v-pervuyu-nedelyu-zimy-obrushilas-nepogoda-video/

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