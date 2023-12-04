Учащихся первой смены перевели на дистанционку в Костанайской области

Непогода обрушилась на Костанайскую область - коммунальные службы обратились к горожанам, а школьников вовсе пришлось перевести на дистанционный формат обучения, передает МИА "Казинформ".

"В связи с осадками и сильным гололедом, во избежание травматизма среди несовершеннолетних в Костанайской области 5 декабря будут переведены на дистанционное обучение учащиеся 1 смены с 0 по 11 классы и студенты колледжей всех курсов, – пояснили корреспондентам в пресс-службе управления образования.

По информации издания, на улицах города работают пескоразбрасыватели, осуществляется посыпание дорог, тротуаров, остановочных площадок песко-соляной смесью.

Городские власти обратились к жителям региона с обращением.

"В связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) скорость движения транспортных потоков снижена, интервал движения увеличился. Просим отнестись с пониманием", - призвали граждан.

Отметим, что на 5 декабря в Костанайской области было объявлено штормовое предупреждение - Ночью на большей части, днем в центре, на юго-востоке региона прогнозируют гололед, метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на большей части, днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

Что делать при гололеде: