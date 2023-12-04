Учащихся первой смены перевели на дистанционку в Костанайской области
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Непогода обрушилась на Костанайскую область - коммунальные службы обратились к горожанам, а школьников вовсе пришлось перевести на дистанционный формат обучения, передает МИА "Казинформ".
"В связи с осадками и сильным гололедом, во избежание травматизма среди несовершеннолетних в Костанайской области 5 декабря будут переведены на дистанционное обучение учащиеся 1 смены с 0 по 11 классы и студенты колледжей всех курсов, – пояснили корреспондентам в пресс-службе управления образования.
По информации издания, на улицах города работают пескоразбрасыватели, осуществляется посыпание дорог, тротуаров, остановочных площадок песко-соляной смесью.
Городские власти обратились к жителям региона с обращением.
"В связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) скорость движения транспортных потоков снижена, интервал движения увеличился. Просим отнестись с пониманием", - призвали граждан.
Отметим, что на 5 декабря в Костанайской области было объявлено штормовое предупреждение - Ночью на большей части, днем в центре, на юго-востоке региона прогнозируют гололед, метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на большей части, днем на севере, востоке области 15-20 м/с.
Что делать при гололеде:
- одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке; передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами; правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
- обходите места, покрытые льдом. Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли; двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
- при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049106-uchaschihsya-pervoy-smeny-pereveli-na-distantsionku-v-kostanayskoy-oblasti/