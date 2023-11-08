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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Аномально теплая осень в Казахстане может иметь плохие последствия, заявили эксперты

Опубликовано:

Солнце светит сквозь листву
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В этом году почти во всем Казахстане выдалась аномально теплая осень, однако ученые-экологи заявляют, что радоваться нечему, сообщается на сайте телеканала КТК.

По словам синоптиков, такие теплые дни последний раз наблюдались в Казахстане еще 30 лет тому назад. Теплая погода почти в середине ноября сохраняется не только на юге, но и в северных и западных регионах.

К примеру, в Актобе, где обычно в ноябре дождливо, а иногда и снежно, вчера столбики термометров показывали +16 градусов. Это, признают синоптики, аномалия. Жители изменения наблюдают, радуются, но говорят, уже соскучились по холодам.

"Очень тепло. Удивительно. В прошлом году, по-моему, в ноябре уже снег выпал. Да, конечно, хочется уже снежочка. Да и желательно поменьше дождика, чтобы не было ни грязи, ни луж, ничего", - поделилась жительница города Афина Король.

Осень выдалась в Казахстане на удивление теплой. В этом году бились рекорды не только на юге, где это не в новинку, но даже на севере.

Согласно отчету синоптиков, по стране температура воздуха поднималась выше климатической нормы на один, а где-то и на три градуса. На севере термометры показывали +25, а на юге +30. Но скоро все изменится. 

"Смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана. Пройдут осадки в виде дождя и снега. Сильные дожди ожидаются 8-9 ноября на юге и 9 ноября на юго-востоке страны. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман", - сообщили в госметеослужбе "Казгидромет".

Между тем ученые-экологи заявляют, что рекордные потепления еще цветочки. Скоро в Казахстане, как и во всей Центральной Азии, каждому будут заметны последствия глобального потепления. Здесь прогнозируют увеличение температуры на большее количество градусов, чем даже во всем мире. И последствия, по словам экспертов, не заставят себя ждать.

"Если два градуса во всем мире в целом, то будет здесь четыре градуса. То следствий тут больше будет. Все модели и все прогнозы показывают, да, что это начало. Выше температура – это значит опустынивание, это меньше осадков в целом. А потом это вопрос следствия по продовольствию", - пояснила региональный координатор программ по климату, воде и энергии в Центральной Азии Торстен Брецина.

Эксперт говорит, что погода уже довела некоторые страны до засухи. И если так будет продолжаться, а прогнозы на ближайшие 15 лет не радужные, то возможна даже масштабная миграция людей. Туда, где не только тепло, но и есть что поесть.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044614-anomalno-teplaya-osen-v-kazahstane-mozhet-imet-plohie-posledstviya-zayavili-eksperty/

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