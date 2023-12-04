Морозы до -33 прогнозируют в Казахстане в ближайшие дни

Резкое понижение температуры воздуха в северных регионах страны в ближайшие дни, 5-7 декабря, прогнозируют синоптики, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как отметили специалисты метеослужбы, в начале недели западная и северная часть республики будут под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами.

Там пройдут осадки в виде дождя и снега: 6 декабря на севере Казахстана прогнозируется сильный снег, также ожидаются гололед и метель. Лишь на юге, юго-востоке страны ожидается погода без осадков.

7 декабря с северо-западным холодным вторжением антициклона по всей республике ожидается погода без осадков и резкое понижение температуры воздуха:

ночью на западе, в центре и на востоке страны - до 10-18 мороза;

на северо-западе и севере республики - до 25-33 мороза;

на юге - до 5-13 мороза.

Еще по Казахстану ожидаются туманы и усиление ветра.

Отметим, что в конце этой недели в Алматы пообещали снегопад, который, согласно прогнозу, продлится два дня. Также в южной столице ожидается постепенное похолодание к выходным.

А в Астане на этой неделе ожидаются сильные морозы - столбики термометров упадут до -25 градусов. Еще в течение недели прогнозируются осадки в виде снега.

Резкое похолодание пообещали в Шымкенте, где даже по ночам сохраняется плюсовая температура. Ожидается, что в городе к концу недели похолодает до -8 градусов.