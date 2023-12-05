"Платить не собираюсь": жители Атырауской области возмущены счетами за газ (видео)

Жителей села Кудряшово в Атырауской области неприятно удивили счета за газ - по словам сельчан, газ для них подорожал сразу в 10 раз, передает телеканал "Алматы".

Жители Кудряшово пребывают в шоке от последних квитанций за газ - за последний месяц им нужно заплатить в 10 раз больше, чем обычно. Сельчане признаются, что даже не собираются платить такие суммы.

"Вот пришла квитанция на 18 500 тенге. Соседям вообще пришло 53 тысячи. Еще один человек сказал, что пришло 32 тысячи. Нам говорят оплачивайте в рассрочку. Но я платить ничего не собираюсь", - рассказала жительница села Алена Никитина.

На встрече с населением представители газовой компании заявили, что все произошло из-за некорректных показаний счетчика. По их словам, подобная проблема сложилась не только в Кудряшово, но и в других селах.

"Показания дошли до нас в некорректном виде. В настоящее время в отношении контролера была применена мера дисциплинарного взыскания в виде предупреждения", - сказала сотрудник ТОО "РЦКУ-Атырау" Курмангазинского района Тлекши Ибатулла.

Однако, как передает телеканал, жители сетуют, что на их проблемы никто не обращает внимания. Мол, все обещания только на словах.

"Каждый житель лично заключал отдельный договор на поставку газа. Я разъяснил жителям их права. По договору, если они не согласны, то вопрос решается в судебном порядке. Теперь, конечно, это будет под нашим наблюдением, пока проблема не будет решена", - заверил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЖКХ Курмангазинского района Шынболат Шынтемирулы.

В небольшом селе Кудряшово, где проживает порядка 2 000 человек, немало и других проблем, нет аптек, дорог, воды и постоянных рабочих мест. В администрации заверили, что решают эти вопросы по мере возможности и выделения средств.

Ранее с подобной проблемой столкнулись жители еще нескольких сел региона. Тогда в газовой компании также сослались на ошибку контролера.

Позже в Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК пояснили, что при поступлении в Департамент КРЕМ МНЭ РК по Атырауской области жалобы от потребителей будет проведена соответствующая проверка на предмет обоснованности начисления за потребленный газ.

"В случае выявления нарушений законодательства РК о естественных монополиях и Предпринимательского Кодекса ДКРЕМ будут приняты соответствующие меры реагирования", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее жители Кокшетау заявили, что у них в глазах потемнело при виде новых квитанций за электричество - цены взлетели сразу в два раза. Люди пожаловались, что о новом тарифе их никто не предупредил.

А в начале года квитанции на оплату электричества шокировали карагандинцев. По словам жителей, таких счетов, как за декабрь 2022 года, не было никогда. Те, кто в другие месяцы платил по 8 тысяч, должны были заплатить от 15 до 30 тысяч тенге. Ситуацию разъяснили в компании.

Добавим также, что в конце прошлого года в Казахстане заговорили о повышении тарифов на комуслуги.

Позже премьер-министр Смаилов заявил о росте тарифов на комуслуги для казахстанцев на 10-30%. Он назвал это умеренным повышением. По словам главы кабмина, без роста тарифов невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ.

Ранее мы рассказывали, где и на какие именно услуги ожидается повышение тарифов в Казахстане.