Карагандинцев шокировали квитанции на оплату электричества за декабрь (видео)

Деньги. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Жители Караганды массово жалуются на счета за электроэнергию. Горожане не верят, что за месяц могли потратить электричество на 15-30 тысяч тенге. В "КарагандыЖылуСбыт" прокомментировали ситуацию, передает сайт телеканала КТК.

Своим недовольством счетами на оплату комуслуг за декабрь карагандинцы делятся в соцсетях. Как оказалось, с показаниями не согласны сотни горожан.

"Домы мы редко находимся, только вечером – и пришел счет на 630 киловатт. Ну, это просто непонятно, что произошло. Потому что мы столько накрутить не могли в принципе. Вот от 300-400 – это допустимо в нашей квартире, но 630 – я не согласна.

Это проблема всех карагандинцев. Очень похоже на то, что "Караганды жарык" свои финансовые какие-то затраты просто перекладывает на плечи горожан", – считает жительница Караганды Гузалия Сатлер.

По словам жителей, таких счетов, как за декабрь, не было никогда. Те, кто в другие месяцы платил по 8 тысяч, к примеру, по последним квитанциям должны от 15 до 30 тысяч тенге.

Карагандинцы уверены: монополист таким образом решает свои финансовые проблемы, скопившиеся за год. Однако в обслуживающей компании нашли свое объяснение высоким цифрам. Специалисты напоминают, что в декабре было три выходных в честь Дня независимости. Люди ходили в гости и принимали гостей. Тогда же в регионе больше недели держались морозы.

В компании также отмечают: в зимнее время бытовая техника потребляет больше электричества. К тому же, приборы учета всегда можно проверить, правда, за свой счет.

"Дорогостоящая процедура – никому бы не советовал это делать. Потому что это один случай на 5000 – то, что прибор учета вышел из строя. Крайне редко. У нас много было людей, которые просто деньги тратили на эту поверку. Лучше бы оплатили сумму долга, которая была.

Когда получите квитанции за февраль, то есть за январь, туда попадут еще новогодние праздники и выходные. Поэтому прошу тоже всех учесть", – заявил заместитель директора по работе с населением ТОО "КарагандыЖылуСбыт" Валерий Дударь.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006064-karagandintsev-shokirovali-kvitantsii-na-oplatu-elektrichestva-za-dekabr-video/