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"Я как платить буду?": многотысячные счета за газ шокировали жителей Атырауской области (видео)

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Работающая плита
Газовая плита. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители сразу нескольких сел Курмангазинского района Атырауской области получили счета на газ на 30-50 тысяч тенге. Люди не понимают, откуда взялись такие суммы, передает сайт телеканала КТК.

Вместо привычных 5-6 тысяч тенге в этом месяце жителям сразу нескольких поселков района нужно заплатить в десять раз больше - соответствующие квитанции за газ получили сельчане из Курмангазинского района.

Коммунальщики заявили сельчанам, что расплатиться те могут в рассрочку, однако сами сельчане вообще не понимают, как могли за месяц потратить газ на такие суммы.

"Мне на 50 тысяч счет пришел! Пошла разбираться, мне говорят: "Ошибка контролера". А я как теперь платить буду? И куда пойду, если газ отрежут?" - возмущена Айман Молдагалиева.

Как рассказали жители журналистам, летом они обычно платят по тысяче тенге в месяц, зимой из-за отопления сумма увеличивается примерно до 5 тысяч.

Возмущенные сельчане отправились в райцентр выяснять, в чем же дело. Их там успокоили, что это всего лишь оплошность контролера. Правда, исправлять ее никто не собирается. Газовики лишь предложили людям не волноваться и воспользоваться рассрочкой. А если ошибка подтвердится, деньги постепенно спишут.

"В таких случаях при больших суммах у нас есть договоры рассрочки с населением. Мы сейчас и сами пытаемся разобраться. Но, по сути, это ошибка контролера, который полученные от абонентов показания в реестр ввел неправильно", - заявила представитель ТОО "РЦКУ-Атырау" Тлекши Батуова.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047169-ya-kak-platit-budu-mnogotysyachnye-scheta-za-gaz-shokirovali-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-video/

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