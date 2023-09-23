"Просто челюсть отпала": у кокшетаусцев потемнело в глазах при виде новых квитанций

Жители микрорайона Бирлик в Кокшетау говорят, что у них потемнело в глазах, когда они увидели новые квитанции за свет. Цены взлетели совершенно неожиданно. Люди жалуются, что о новом тарифе их никто не предупреждал. Ситуацию прокомментировали в городском отделе ЖКХ, передает телеканал КТК.

"Открываю квитанцию на 1 сентября, у меня, мягко говоря, просто челюсть отпала на пол, потому что квитанция увеличилась ровно вдвое! Ровно вдвое! Если мы платили 6, там 6 с копейками летом, то я открываю на 1 сентября, у меня квитанция на почти 14 тысяч! У людей начинается паника", - возмущается жительница Кокшетау Алена Макарова.

Другая горожанка Айгуль Кукумбаева рассказывает, что она каждый месяц платила за электроэнергию по 12-13 тысяч тенге, а в этот раз у нее вышло 35 тысяч тенге.

"Для меня это шок, честно! Представьте, эту сумму оплатить. Я многодетная мама", - делится женщина.

Новые счета получили 23 тысячи абонентов. В ТОО "ЭнергоПромТехно" повышение тарифа не отрицают. Всему виной, говорят, неуемные аппетиты поставщиков. Цены стали расти после того, как с 1 июля в Казахстане ввели единого закупщика электроэнергии.

"Подорожание вызвало еще и момент, что для некоторых компаний в Казахстане ввели адресную поддержку. То есть тариф на электрическую энергию для ряда предприятий, осуществляющих поставку электроэнергии, был снижен. Нас в этом списке нет", - говорит заместитель директора ТОО "ЭнергоПромТехно" Жанат Баякенов.

В списке получателей адресной поддержки 25 энергопоставляющих компаний. Среди них и вторые "энергетики" Кокшетау. Вот на их счета половина горожан теперь смотрит с завистью. И мечтает перевестись туда. Ведь тариф дешевле на 7 тенге.

Перейти на обслуживание в другую энергетическую компанию - законное право горожан. Только там новых абонентов принимать не спешат. Выяснилось, что сети, которые достанутся предприятию вместе с потребителями, проблемные.

"Эти сети не оформлены. Мы сейчас их оформляем. Готовим правоустанавливающие документы. Нет земельного акта, техпаспорта на данный объект. Эти правоустанавливающие документы как изготовятся, мы готовы передать, согласно закону об энергетике, электроснабжающей компании", - ответил руководитель городского отдела ЖКХ Адилет Рахимжанов.

Чиновники обещают привести в порядок все документы, но точных сроков не называют. Скорее всего, только когда бумаги будут готовы, жители смогут выбрать, у кого им покупать электричество.

Добавим, что Законом РК "Об электроэнергетике" предусматривается право выбора потребителями поставщика электрической энергии.

Также потребители имеют право: