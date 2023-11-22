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Из Астаны закрыт выезд по всем направлениям

Опубликовано:

Дорога зимой
Дорога. Иллюстративное фото: pixabay.com

В связи с ухудшением погодных условий выезд из Астаны закрыт по всем направлениям, работают дорожные службы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу QazAvtoJol.

"Выезд из столицы закрыт по всем направлениям. Дорожные службы работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что в мегаполисах Казахстана ожидается дождь и сильный ветер, а на большей части Казахстана ожидается штормовой ветер до 30 м/с.

Также из-за ухудшения погодных условий полиция Алматы призвала участников дорожного движения к усилению мер безопасности. Полиция Астаны также обращалась с предупреждением к водителям.

Напомним, в прошлом месяце казахстанские синоптики представили сезонный прогноз погоды на полугодие - с ноября 2023 года по март 2024-го.

Тогда синоптики сообщали, что в ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней. При этом дождь, снег, порывистый ветер прогнозируются в течение месяца.

В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по республике не исключены гололедные явления и туманы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047043-iz-astany-zakryt-vyezd-po-vsem-napravleniyam/

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