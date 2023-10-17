Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики

Казахстанские синоптики представили сезонный прогноз погоды на полугодие – с ноября по март 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней. При этом дождь, снег, порывистый ветер прогнозируются в течение месяца. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по республике не исключены гололедные явления и туманы.

В северной половине, на востоке и в центре страны по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца. При вторжении холодных воздушных масс столбики термометров в самые холодные дни понизятся:

на севере Казахстана в ночные часы – до -20…-27 градусов, днем – до -8…-13 градусов;

в южной половине и на юго-западе страны ночью – до -3…-12 градусов, днем до -1…+5 градусов.

При поступлении теплых воздушных масс с районов Ирана и Средиземного моря воздух прогреется:

в южной половине республики днем – до +8…+17 градусов;

в северной половине – до +3…+10 градусов.

Таким образом, температура воздуха на большей части Казахстана ожидается около и выше нормы 1 градуса, на крайнем севере страны – ниже нормы на 1 градус. Количество осадков на большей части страны предполагается около нормы, в центральных и восточных регионах страны, а также в горных, предгорных районах юга и юго-востока республики – больше нормы.

Специалисты также отмечают, что предстоящая зима ожидается по сценарию зимы 2001-2002 года, то есть теплой с количеством осадков около и больше нормы. В течение холодного периода на территорию страны предполагаются частые перемещения теплых и влажных воздушных масс с районов Атлантики.

Зимой температурный фон по территории республики ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2 градуса. Только в декабре на большей части Казахстана температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы, а на севере и востоке РК ниже нормы на градус.

По прогнозу синоптиков, в январе и феврале на большей части Казахстана осадки прогнозируются около и больше нормы, в декабре количество осадков ожидается около нормы на большей части страны, меньше нормы – в северной половине республики.

В марте средняя за месяц температура воздуха на территории Казахстана прогнозируется выше нормы на 2 градуса. Количество осадков предполагается больше нормы на большей части территории страны.

Отмечается, что сезонный прогноз погоды выпускается шесть раза в год: 1 прогноз на теплое полугодие, 1 прогноз на холодное полугодие, которые уточняются 4 квартальными прогнозами на зиму, весну, лето и осень по всем регионам Казахстана.

Что делать при гололеде

Как отмечается на портале Egov.kz, из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.