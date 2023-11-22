Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Полиция Алматы записала видеообращение к горожанам

Опубликовано:

Служебное авто полиции
Служебное авто полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полиция Алматы призвала участников дорожного движения к усилению мер безопасности из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"Уважаемые жители и гости города Алматы! Призываю вас к усилению мер безопасности. Ухудшение погодных условий, в первую очередь, сказывается на дорожной обстановке в целом. В связи с этим обращаюсь к водительскому составу: призываю их заблаговременно приготовить свои транспортные средства к зимнему сезону и поменять шины. И самое главное – неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и повышать уровень водительской культуры. Это поможет избежать трагедий на дорогах города.

Взаимоуважение и дисциплина – залог безопасности на дорогах и один из решающих факторов в вопросе снижения аварийности в самом крупном мегаполисе страны", – сказал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

В ведомстве напомнили, что с 20 по 30 ноября в южной столице проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", направленное на выявление и пресечение нарушений на дорогах.

Как отметили в полиции, с начала года в Алматы зарегистрировано 2 991 ДТП, в результате которых 84 человека погибли, еще 3211 получили травмы.

Напомним, в прошлом месяце казахстанские синоптики представили сезонный прогноз погоды на полугодие – с ноября 2023 года по март 2024-го.

Тогда синоптики сообщали, что в ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней. При этом дождь, снег, порывистый ветер прогнозируются в течение месяца. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по республике не исключены гололедные явления и туманы.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 14 градусов, а ночью – опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

Также синоптики рассказали, выпадет ли в ноябре снег в южной столице.

Кроме того, алматинских водителей предупредили о штрафах в случае, если их авто не будут оснащены зимней резиной с 1 декабря.

Полиция Астаны также обращалась к водителям столицы с просьбой своевременно поменять шины автомобилей на зимние.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046990-politsiya-almaty-zapisala-videoobraschenie-k-gorozhanam/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.