Полиция Алматы записала видеообращение к горожанам

Полиция Алматы призвала участников дорожного движения к усилению мер безопасности из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"Уважаемые жители и гости города Алматы! Призываю вас к усилению мер безопасности. Ухудшение погодных условий, в первую очередь, сказывается на дорожной обстановке в целом. В связи с этим обращаюсь к водительскому составу: призываю их заблаговременно приготовить свои транспортные средства к зимнему сезону и поменять шины. И самое главное – неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и повышать уровень водительской культуры. Это поможет избежать трагедий на дорогах города.

Взаимоуважение и дисциплина – залог безопасности на дорогах и один из решающих факторов в вопросе снижения аварийности в самом крупном мегаполисе страны", – сказал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

В ведомстве напомнили, что с 20 по 30 ноября в южной столице проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", направленное на выявление и пресечение нарушений на дорогах.

Как отметили в полиции, с начала года в Алматы зарегистрировано 2 991 ДТП, в результате которых 84 человека погибли, еще 3211 получили травмы.

Напомним, в прошлом месяце казахстанские синоптики представили сезонный прогноз погоды на полугодие – с ноября 2023 года по март 2024-го.

Тогда синоптики сообщали, что в ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней. При этом дождь, снег, порывистый ветер прогнозируются в течение месяца. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по республике не исключены гололедные явления и туманы.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 14 градусов, а ночью – опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

Также синоптики рассказали, выпадет ли в ноябре снег в южной столице.

Кроме того, алматинских водителей предупредили о штрафах в случае, если их авто не будут оснащены зимней резиной с 1 декабря.

Полиция Астаны также обращалась к водителям столицы с просьбой своевременно поменять шины автомобилей на зимние.