Когда ждать первый снег в Алматы, рассказали синоптики

В Алматы до конца текущего месяца ожидается плюсовая температура. Также синоптики рассказали, выпадет ли в ноябре снег в южной столице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно консультативному прогнозу погоды на 21-30 ноября, в Алматы конец ноября будет теплым – воздух прогреется до +17 градусов. При этом самая низкая температура воздуха днем будет +3 градуса. Снег в южной столице может пойти в последний день месяца.

Прогноз погоды с 21 по 30 ноября:

22 ноября – переменная облачность, без осадков, ветер со скоростью 0-5 м/с. Температура воздуха ночью – +4… +6 градусов, днем – +15… +17 градусов.

23 ноября – переменная облачность, днем пройдет дождь, временами – сильный дождь, ветер северный, северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем – +5… +7 градусов.

24 ноября – переменная облачность, без осадков, ветер со скоростью 0-5 м/с. Температура воздуха ночью – 0… +2 градуса, днем – +5… +7 градусов.

25 ноября – переменная облачность, без осадков, ветер западный со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью – +3… +5 градусов, днем – +8… +10 градусов.

26 ноября – переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью – +3… +5 градусов, днем – +11… +13 градусов.

27 ноября – переменная облачность, без осадков, ветер восточный со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью – +3… +5 градусов, днем – +13… +15 градусов.

28 ноября – переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью – +6… +8 градусов, днем – +13… +15 градусов.

29 ноября – переменная облачность, временами будет дождь. Ветер северовосточный со скоростью 2-7 м/с и порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью – +3…. +5 градусов, днем –+6… +8 градусов.

30 ноября – переменная облачность, возможны осадки в виде дождя и снега. Ветер северо-восточный со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью – 0… +2 градуса, днем – +3… +5 градусов.

Напомним, в прошлом месяце казахстанские синоптики представили сезонный прогноз погоды на полугодие – с ноября 2023 года по март 2024-го.

Тогда синоптики сообщали, что в ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней. При этом дождь, снег, порывистый ветер прогнозируются в течение месяца. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по республике не исключены гололедные явления и туманы.

Также ранее синоптики рассказали, что предстоящая зима будет как 22 года назад.