Дождь и сильный ветер ожидаются в мегаполисах Казахстана в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 22 ноября - в двух из трех мегаполисов прогнозируют непогоду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 14 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 3 градусов, ночью температура снизится до -4 градусов. Скорость ветра – 8,5 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 15 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,2 м/с.