Полиция Астаны обратилась с предупреждением к водителям

Полиция Астаны обратилась к водителям столицы с просьбой своевременно поменять шины автомобилей на зимние, передает NUR.KZ со ссылкой на городской департамент полиции.

Водителям в Астане напомнили о сезонной подготовке автомобилей к зиме – в полиции попросили вовремя укомплектовать свои транспортные средства зимними шинами.

"Согласно требованиям правил дорожного движения, эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, в данный период запрещается", – сообщила пресс-служба столичного ДП в Instagram.

Сегодня синоптики пообещали в столице ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 2 градусов, ночью температура снизится до -6 градусов.

При этом, как рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет", 28 и 29 октября в городе будут идти осадки в виде дождя и снега. Скорость ветра повысится до 9-14 м/с. Температура ночью может понизиться до -8 градусов.