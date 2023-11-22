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30 лет независимости Казахстана

Ураганный ветер и морозы до -15-ти прогнозируют в ближайшие дни в Казахстане

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Сильный ветер
Сильный ветер. Иллюстративное фото: Alex Kormann/Star Tribune via Getty Images

Сильные осадки, ураганный ветер и похолодание ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня, с 23 по 25 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

На официальном сайте метеослужбы говорится, что большая часть Казахстана будет находиться под влиянием циклона в этот период.

В связи с этим пройдут осадки в виде дождя и снега: сильные осадки (дождь, снег) ожидаются 23 ноября на юге, юго-востоке, 23-24 ноября на северо-западе, 24 ноября на севере республики.

Только к 25 ноября на юге и юго-востоке, в центре страны постепенно погода будет улучшаться, ожидается погода без осадков.

Помимо этого по республике ожидается усиление ветра 15-28 м/с, 23 ноября на севере, северо-западе очень сильный ветер 30 м/с и более, в северной половине с метелью, гололед.

Ближе к выходным на западе возможно повышение температуры - ночью от -15... +2 градусов до -8 ...+8 градусов.

А на северо-западе, севере и в центре страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до -3...-15 градусов, на юге, юго-востоке республики ночью - до -6...+5 градусов, а на востоке - без значительных колебаний до -10 ...+3 градусов.

Отметим, синоптики сообщили о том, что в Алматы до конца текущего месяца ожидается плюсовая температура. Снег в южной столице может пойти в последний день месяца, 30 ноября.

Тем не менее полиция Алматы призвала участников дорожного движения к усилению мер безопасности из-за ухудшения погодных условий. Автомобилистов призвали заблаговременно приготовить свои транспортные средства к зимнему сезону и поменять шины.

Ранее алматинских водителей предупредили о штрафах в случае, если их авто не будут оснащены зимней резиной с 1 декабря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047031-uragannyy-veter-i-morozy-do-15-ti-prognoziruyut-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/

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