Сразу 5 детей стали 20-милионными гражданами Казахстана

14 ноября численность населения Казахстана достигла 20 миллионов человек. 20-миллионными жителями страны стали сразу пять детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Как сообщается на официальном сайте Бюро нацстатистики, согласно показателям базы данных населения, 20-миллионными жителями страны стали 5 детей, родившиеся 14 ноября в 08:10.

Юбилейные граждане Казахстана появились на свет в областях Ұлытау и Жетісу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них 3 мальчика и 2 девочки.

Отмечается, что в 1991 году, когда Казахстан получил независимость, численность населения страны составляла 16,4 млн человек. За эти годы прирост составил 22,3%.

Так, в 2022 году в сравнении с 1991 годом число рождений увеличилось с 353,2 тыс. до 403,9 тыс. человек, или на 14,7%.

Наибольший пик рождаемости был зафиксирован в 2021 году - в этот год в Казахстане на свет появилось 446 тыс. детей.

В ведомстве отметили, что увеличение естественного прироста связано в том числе и со снижением смертности, включая младенческую.

Общий коэффициент смертности снизился с 8,20 в 1991 году до 6,8 человек на 1000 родившихся в 2022 году. Коэффициент младенческой смертности снизился более чем в 3,5 раза - с 27,3 в 1991 году до 7,7 случаев на 1000 родившихся в 2022 году.

Общий коэффициент рождаемости, показывающий число рождений на 1000 человек населения, за годы независимости увеличился с 21,6 в 1991 году до 20,7 рождений в 2022 году.

Средняя продолжительность жизни по сравнению с 1991 годом в 2022 году увеличилась на 6,8 лет, при этом у мужчин этот показатель вырос на 7,7 лет, у женщин - на 6 лет.

В 2022 году, согласно данным бюро, продолжительность жизни в Казахстане составила 74,4 года. Этот показатель превышает допандемийный уровень на 1,3 года.

Напомним, сегодня глава государства поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек.