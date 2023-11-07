"Я не оракул дельфийский": Жумангарин о возможности роста цен на продукты в Казахстане

Вице-премьер-министр Серик Жумангарин сегодня на брифинге в кабмине рассказал, на какие продукты казахстанцам стоит ожидать роста цен в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, стоит ли казахстанцам ожидать осенью-зимой роста цен на муку и, как итог, на хлеб на фоне низкой урожайности пшеницы.

"Начнем с социально-значимых продуктов – хлеба. Хлеб чтобы не дорожал, есть специальные резервы, продкорпорация. Мы их сейчас используем для того, чтобы дешевый социальный хлеб производить. Все регионы сейчас необходимое количество получили. Хлеб, в принципе, стабилен, вы видите. Начала дорожать мука.

Причины подорожания муки были связаны не столько с подорожанием зерна, а с тем, что логистика начала подводить. Мы сейчас отрегулировали все эти вопросы. У нас еженедельно работает координационный центр, там местные исполнительные органы, КТЖ находятся, отраслевые госорганы. Прямо в ручном режиме мы занимаемся поставками зерна в регионы, поэтому сейчас по муке у нас ситуация стабильна", – заверил Жумангарин.

В целом, по его словам, за последнюю неделю индекс цен остается стабильным.

"С начала года на социально значимые продукты питания – 3,3% (повышение цен – прим. ред.). И уже три недели подряд у нас индекс цен на продовольственные товары ниже, чем на непродовольственные и услуги.

Инфляция общая с начала года снизилась до 10,8%, а за месяц – упала на 1%. Ну и в ноябре мы ждем ответа на вопрос, войдем ли мы в коридор 10% (инфляции – прим. ред.) по итогам года.

А так, в принципе, больше 100 миллиардов тенге из бюджета выделили местных исполнительных органов. Морковь, лук, капусту, картофель мы закупили в необходимом количестве. По 9 продуктам ввели правило обязательной покупки непосредственно у товаропроизводителей, сельхозтоваропроизводителей. Единственное, что нас сейчас беспокоит, – это повышение цен на яйца. С этим сейчас мы работаем", – заявил спикер.

На уточняющий вопрос журналистов о том, стоит ли казахстанцам ждать повышения цен на муку, хлеб и другие продукты питания, он ответил, что правительство не ожидает каких-то больших скачков на этом рынке.

При этом Серик Жумангарин заверил, что многократного повышения цен ожидать не стоит и накануне Нового года.

"Общемировая тенденция такая, что все страны практически гайки закручивают, в рамках монетарной политики. Все борются с инфляцией. Во всех странах инфляция сверх ожиданий. Мы не исключение. Мы же в открытой стране живем, не в закрытой. Но галопирующей инфляции не будет. В разы цены больше не будут, для этого все условия созданы", – подчеркнул он.

При этом он признал, что по яйцам наблюдается волатильность и цены "все время идут небольшими шажками в сторону повышения".

"Уже десяток зашкаливает за 600 тенге. Хотя когда-то он стоил 450. Это в розницу, я имею в виду. Но здесь справедливости ради надо сказать, что нужно рассматривать каждого (производителя – прим. ред.). У нас достаточно много яичного направления птицефабрик, каждого надо рассматривать в отдельности.

Но, в принципе, мы для себя видим: не хватает, прежде всего, оборотного капитала. Поэтому птицефабрики работают через посредников, у которых есть кэш. Которые покупают большие объемы и фактически потом становятся продавцами первого уровня. А там уже начинается работа посредников", – пояснил вице-премьер.

Однако точных прогнозов он озвучивать не стал.

"Я же не оракул дельфийский для того чтобы вам сейчас говорить о том, что будет. Давайте я буду констатировать то, что есть. На сегодняшний день на 1,3% повышение произошло. И соответствующую работу – мы из нее делаем выводы.

И так вот, в принципе, наша работа и строится. Потому что продуктовый рынок сам по себе высоковолатильный. Но с учетом тенденции и, к сожалению, тех внешних факторов, которые на Казахстан влияют, логистики, эта волатильность зачастую приходит как снег на голову, буквально в 1-2 дня.

Приходится принимать меры экстренного реагирования в этом случае. Этому всему можно противопоставить только развитие внутренней товарной массы. И альтернативы другой нет. Мы этим сейчас и занимаемся", – заключил зампремьера.

Также сегодня Серик Жумангарин высказывался о ценах в магазинах у дома.

"Там всегда продукция дороже. Там сиюминутные потребности – булку хлеба, пачку кефира. Нормальный человек, он едет в выходной, закупается на рынке или в супермаркетах, где цены ниже, чем в магазинах у дома. Поэтому ссылаться на магазин у дома как на предмет статистического исследования я бы не стал", – подчеркивал вице-премьер.

Еще он говорил о новом перспективном для экспорта продукте в Казахстане.

"Сейчас открываются перспективные другие рынки и новые продажи. У нас очень хорошо пошло растительное масло, сейчас практически 70% – рынок Таджикистана, идет наращивание на рынки Узбекистана и Афганистана", – отмечал Жумангарин.

Ситуация с ценами на муку в Казахстане

Напомним, в начале октября сообщалось, что в Казахстане был зафиксирован рекордный рост цен на муку. Тогда за неделю она подорожала сразу на 2%.

Однако в конце сентября казахстанцев предупреждали, что мука будет дорожать и дальше. Причиной поставщики называли дожди, которые уничтожили урожай зерновых. От небывалой влаги зерно прорастает прямо на полях, и его можно использовать только в качестве корма для скота. Муки из него не получится.

Позже причину роста цен на муку в Казахстане озвучили в правительстве.

Кроме того, в конце октября министр торговли ответил на вопрос о разнице цен на хлеб и муку в Узбекистане и Казахстане. Тогда он заявлял, что в 13 регионах есть завышение цен на муку.

При этом вице-министр торговли Кайрат Торебаев отмечал, что при сравнении цен на продукты, прежде всего важно учитывать качество продукции.