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"Наша "новая мука": Жумангарин о новом продукте на экспорт в Казахстане

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Растительное масло
Растительное масло. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в правительстве зампремьер-министра Серик Жумангарин назвал новый перспективный для экспорта продукт в Казахстане – это растительное масло, передает корреспондент NUR.KZ.

Жумангарин заявил, что сейчас Казахстан диверсифицирует свои рынки сбыта и уходит с некоторых, где тяжело конкурировать.

"Сейчас открываются перспективные другие рынки и новые продажи. У нас очень хорошо пошло растительное масло, сейчас практически 70% – рынок Таджикистана, идет наращивание на рынки Узбекистана и Афганистана.

Новый продукт, я так называю его для себя – "новая мука" наша. К 2025-му году объем рафинирования – 600 тысяч тонн, следующий – 200 тысяч. Мы и себя будем обеспечивать. Это не только растительное масло, там и продукция по переработке – жмых и так далее", – заявил Жумангарин.

Отметим, что Жумангарин сегодня рассказал, в какие супермаркеты ходит за продуктами, и что думает о ценах.

Зампремьер-министра также рассказал, где казахстанцам лучше покупать продукты питания.

"Нормальный человек, он едет в выходной, закупается на рынке или в супермаркетах, где цены ниже, чем в магазинах у дома. Поэтому ссылаться на магазин у дома как на предмет статистического исследования я бы не стал", – отметил он.

Между тем в середине лета аналитики отмечали, что в Казахстане зафиксировано снижение цен на растительное масло, в частности, на подсолнечное, оно за год подешевело на 0,9%, а вот оливковое, наоборот, подорожало сразу на 19,1%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2044506-nasha-novaya-muka-zhumangarin-o-novom-produkte-na-eksport-v-kazahstane/

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