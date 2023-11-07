"Нормальный человек закупается на рынке": вице-премьер Жумангарин о ценах в магазинах у дома
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Заместитель премьер-министра по торговой политике Серик Жумангарин сегодня на брифинге в кабмине рассказал, где казахстанцам лучше покупать продукты питания, передает корреспондент NUR.KZ.
Серик Жумангарин сообщил, что стоимость муки, по данным статистики, не изменилась.
"То, что в магазинах у дома цена растет, средний человек делает 4 покупки в неделю. Две покупки большие он делает в сетевых супермаркетах. В магазинах у дома он докупается. И там всегда продукция дороже. Там сиюминутные потребности – булку хлеба, пачку кефира…
Нормальный человек, он едет в выходной, закупается на рынке или в супермаркетах, где цены ниже, чем в магазинах у дома. Поэтому ссылаться на магазин у дома как на предмет статистического исследования я бы не стал", – добавил он.
Вице-премьер рекомендовал смотреть на цены в совокупности.
"В Казахстане совокупно нужно смотреть на данные Бюро нацстатистики – единственный госорган, которому можно доверять. Он говорит, что цены на муку стабильные. Да, разница возможна, но мы же не можем хозяину магазина у дома указывать на цены.
Мы регулируем только торговую надбавку в 15% из 100 товаров. В этом плане большие сомнения вызывают ваши высказывания. У нас общество большое. И достаточно разнородные слои. Кто-то всегда жалуется, вы конкретно скажите кто", – заявил Жумангарин.
Напомним, в начале октября сообщалось, что в Казахстане был зафиксирован рекордный рост цен на муку. Тогда за неделю она подорожала сразу на 2%.
Однако в конце сентября казахстанцев предупреждали, что мука будет дорожать и дальше. Причиной поставщики называли дожди, которые уничтожили урожай зерновых. От небывалой влаги зерно прорастает прямо на полях, и его можно использовать только в качестве корма для скота. Муки из него не получится.
Позже причину роста цен на муку в Казахстане озвучили в правительстве.
Кроме того, в конце октября министр торговли ответил на вопрос о разнице цен на хлеб и муку в Узбекистане и Казахстане. Тогда он заявлял, что в 13 регионах есть завышение цен на муку.
"Министерством принимаются меры. Реагировали. В регионах есть операторы, которые занимаются соцхлебом. Мы говорили, что у продкорпорации есть фонд прошлого года. Мы среагировали, пошли разнарядки, отгрузка пошла.
По приграничным регионам цена на муку на 10-15% отыгралась, но рынок еще не нашел равновесия. Мука первого сорта на 10-15% стала дешевле, но в 4 регионах цены выше – Алматы, Астана, область Ұлытау и Карагандинская области. Сейчас выясняем.
Еще раз подчеркну, что мы имеем запасы, это не урожай этого года. Была проведена работа с оптовыми звеньями, чтобы не было причин роста", – подчеркивал глава МТИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2044498-normalnyy-chelovek-zakupaetsya-na-rynke-vitse-premer-zhumangarin-o-tsenah-v-magazinah-u-doma/