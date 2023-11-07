"Нормальный человек закупается на рынке": вице-премьер Жумангарин о ценах в магазинах у дома

Заместитель премьер-министра по торговой политике Серик Жумангарин сегодня на брифинге в кабмине рассказал, где казахстанцам лучше покупать продукты питания, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин сообщил, что стоимость муки, по данным статистики, не изменилась.

"То, что в магазинах у дома цена растет, средний человек делает 4 покупки в неделю. Две покупки большие он делает в сетевых супермаркетах. В магазинах у дома он докупается. И там всегда продукция дороже. Там сиюминутные потребности – булку хлеба, пачку кефира…

Нормальный человек, он едет в выходной, закупается на рынке или в супермаркетах, где цены ниже, чем в магазинах у дома. Поэтому ссылаться на магазин у дома как на предмет статистического исследования я бы не стал", – добавил он.

Вице-премьер рекомендовал смотреть на цены в совокупности.

"В Казахстане совокупно нужно смотреть на данные Бюро нацстатистики – единственный госорган, которому можно доверять. Он говорит, что цены на муку стабильные. Да, разница возможна, но мы же не можем хозяину магазина у дома указывать на цены.

Мы регулируем только торговую надбавку в 15% из 100 товаров. В этом плане большие сомнения вызывают ваши высказывания. У нас общество большое. И достаточно разнородные слои. Кто-то всегда жалуется, вы конкретно скажите кто", – заявил Жумангарин.

Напомним, в начале октября сообщалось, что в Казахстане был зафиксирован рекордный рост цен на муку. Тогда за неделю она подорожала сразу на 2%.

Однако в конце сентября казахстанцев предупреждали, что мука будет дорожать и дальше. Причиной поставщики называли дожди, которые уничтожили урожай зерновых. От небывалой влаги зерно прорастает прямо на полях, и его можно использовать только в качестве корма для скота. Муки из него не получится.

Позже причину роста цен на муку в Казахстане озвучили в правительстве.

Кроме того, в конце октября министр торговли ответил на вопрос о разнице цен на хлеб и муку в Узбекистане и Казахстане. Тогда он заявлял, что в 13 регионах есть завышение цен на муку.

"Министерством принимаются меры. Реагировали. В регионах есть операторы, которые занимаются соцхлебом. Мы говорили, что у продкорпорации есть фонд прошлого года. Мы среагировали, пошли разнарядки, отгрузка пошла.

По приграничным регионам цена на муку на 10-15% отыгралась, но рынок еще не нашел равновесия. Мука первого сорта на 10-15% стала дешевле, но в 4 регионах цены выше – Алматы, Астана, область Ұлытау и Карагандинская области. Сейчас выясняем.

Еще раз подчеркну, что мы имеем запасы, это не урожай этого года. Была проведена работа с оптовыми звеньями, чтобы не было причин роста", – подчеркивал глава МТИ.