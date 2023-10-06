Рекордный рост цен на муку зафиксирован в Казахстане

Многие социально значимые продукты питания в Казахстане дешевеют. Но исключением стала мука первого сорта. Она за последнюю неделю подорожала сразу на 2%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане существует список социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). В него входит 19 продуктов питания. Государство постоянно мониторит их стоимость, а также регулирует торговую надбавку.

Согласно данным Бюро национальной статистики, за последнюю неделю, то есть с 26 сентября по 3 октября, средние цены на основные продукты не изменились. В годовом разрезе они выросли на 5,8%.

Многие товары из списка СЗПТ при этом дешевеют уже не первый месяц, а за последнюю неделю снизилась средняя стоимость репчатого лука (на 3%), картофеля (на 1,8%), моркови (на 1,4%), белокочанной капусты (на 1,3%) и подсолнечного масла (на 0,7%).

При этом цены на сливочное масло, лопаточно-грудную часть говядины, пастеризованное молоко и кефира жирностью 2,5% за последнюю неделю не изменилась. А на остальные социально значимые продовольственные товары – выросли в пределах одного процента.

Исключением стали яйца первой категории, которые в период с 26 сентября по 3 октября подорожали на 1,2%. А также мука первого сорта, средняя стоимость которой выросла сразу на 2%.

Изменение цен на СЗПТ в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Между тем, как отмечают аналитики Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, недельный рост цен на муку первого сорта является рекордным как минимум с середины мая 2022 года. До этого почти 7 месяцев цены или снижались или просто стояли на месте.

Стоит отметить, что на этом фоне впервые за 14 недель выросли цены и на социальный хлеб, который пекут из этого сорта муки – на 0,2% за неделю.

Изменение цен на муку первого сорта. Источник: Telegram-канал Data Hub

Как объясняют аналитики, рост цен на муку может быть связан с запретом импорта российской пшеницы со стороны правительства Казахстана – так они борются с "серым" ввозом зерновых культур в страну.