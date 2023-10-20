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Министр торговли ответил на вопрос о разнице цен на хлеб и муку в Узбекистане и Казахстане

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Хлеб на прилавке магазина
Хлеб. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава МТИ сегодня на брифинге в Астане опроверг информацию о том, что в Узбекистане, куда на экспорт уходит половина казахстанской пшеницы, изделия из муки дешевле, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что вчера в кулуарах сената вице-министр Кайрат Торебаев не смог ответить на вопрос о ценах на муку в Казахстане. Тогда в ведомстве подчеркнули, что Торебаев курирует сферу экспорта, и пообещали дать разъяснения по этой теме позже.

"В частности, вопрос касается стоимости хлеба в Узбекистане, куда Казахстан практически половину своей пшеницы отправляет. Но в итоге граждане Узбекистана покупают хлеб дешевле, чем мы, казахстанцы", – заявили журналисты и попросили министра разъяснить ситуацию.

Глава Министерства торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил, что готовился к этому вопросу.

"Сразу перейдем к цифрам: в Узбекистане дороже и мука, и хлеб – я сегодня с утра специально попросил свериться. Например, хлеб в Ташкенте стоит 120 тенге за булку, так называемый "кирпич", причем из смешанной муки, не из муки первого сорта. Наша мука качественная, с добавлением йода. Это не реклама, а факт. Наша булка хлеба "кирпич" стоит 95-100 тенге. Это тоже факт.

Что касается статистических данных, по состоянию на 19 октября килограмм хлеба, мы уже говорим о килограммах, стоит 232 тенге (в Узбекистане – прим. ред.). Это в среднем цена по республике. По нашим данным, (в Казахстане – прим. ред.) в среднем цена хлеба составляет 187 тенге. Разница тоже на лицо", – ответил министр.

Он добавил, что в Казахстане наблюдается рост цен на обычный хлеб, но не на социальный.

При этом Шаккалиев отметил, что цена на хлеб на 92% зависит от стоимости муки.

"В 13 регионах есть завышение цен на муку. Министерством принимаются меры. Реагировали. В регионах есть операторы, которые занимаются соцхлебом. Мы говорили, что у продкорпорации есть фонд прошлого года. Мы среагировали, пошли разнарядки, отгрузка пошла.

По приграничным регионам цена на муку на 10-15% отыгралась, но рынок еще не нашел равновесия. Мука первого сорта на 10-15% стала дешевле, но в 4 регионах цены выше – Алматы, Астана, область Ұлытау и Карагандинская области. Сейчас выясняем.

Еще раз подчеркну, что мы имеем запасы, это не урожай этого года. Была проведена работа с оптовыми звеньями, чтобы не было причин роста", – подчеркнул глава МТИ.

При этом добавим, что вчера вице-министр торговли Кайрат Торебаев отмечал, что при сравнении цен на продукты, прежде всего важно учитывать качество продукции.

Также напомним, что в марте этого года аналитики отметили, что по итогам января стоимость хлеба в Казахстане увеличилась на 19,2% за год. Однако даже при таком сильном подорожании цены на хлеб в Казахстане по мировым меркам оказались одними из самых низких.

Как выяснили аналитики, по состоянию на 24 февраля текущего года, самые низкие цены на хлеб в мире были зафиксированы в Тунисе – всего 0,14 доллара за 500 грамм.

Казахстан в этом рейтинге расположился на четвертом месте с ценой в 0,36 доллара (172 тенге по нынешнему курсу). Узбекистан же на тот момент расположился после Казахстана, по 5-й строчке рейтинга с ценой хлеба 0,37 доллара (177 тенге).

Самый дорогой хлеб в мире, по данным аналитиков, в США – около 3,27 доллара за булку весом 500 граммов (1567 тенге).

При этом в начале октября сообщалось, что в Казахстане был зафиксирован рекордный рост цен на муку. Тогда за неделю она подорожала сразу на 2%.

Однако в конце сентября казахстанцев предупреждали, что мука будет дорожать и дальше. Причиной поставщики называли дожди, которые уничтожили урожай зерновых. От небывалой влаги зерно прорастает прямо на полях, и его можно использовать только в качестве корма для скота. Муки из него не получится.

Позже причину роста цен на муку в Казахстане озвучили в правительстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041928-ministr-torgovli-otvetil-na-vopros-o-raznitse-tsen-na-hleb-i-muku-v-uzbekistane-i-kazahstane/

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